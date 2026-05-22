Lệ Hằng "Xin hãy tin em": "Sai lầm trong quá khứ khiến tôi mất cơ hội xuất hiện trở lại màn ảnh"

Lệ Hằng: "Tôi sẽ không bao giờ được đóng phim phát trên sóng Đài truyền hình Việt Nam"

Lệ Hằng thừa nhận mình từng mắc lỗi và đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi, nhưng những điều đã xảy ra luôn là nỗi day dứt theo chị suốt cuộc đời.

Theo Lệ Hằng, nghệ sĩ là những người nhạy cảm, mang sứ mệnh truyền tải giá trị văn hóa và cảm hứng nghệ thuật đến công chúng. Vì vậy, khi vấp phải sai lầm, cảm giác tiếc nuối và ám ảnh càng lớn hơn. Dù đã rời xa nghệ thuật hơn 20 năm, chị cho biết “mác nghệ sĩ” vẫn gắn liền với cuộc đời mình và mỗi khi khán giả nhắc đến tên, quá khứ vẫn bị gợi lại.

Trao đổi với PV Dân Việt, diễn viên Lệ Hằng cho biết những vụ việc liên quan đến chất cấm trong giới nghệ sĩ, khiến chị rất buồn và day dứt: "Điều khiến tôi trăn trở là nhiều người vẫn không rút ra bài học từ những trường hợp từng phải trả giá vì vướng vào chất cấm.

Bản thân tôi luôn cảm thấy tội lỗi và ám ảnh về những sai lầm trong quá khứ. Dù mình không phải người nghiện và không sử dụng chất cấm, hơn hai năm cải tạo vẫn không thể xóa đi sự day dứt trong lương tâm", Lệ Hằng chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng một số nghệ sĩ sử dụng chất cấm để phục vụ công việc, Lệ Hằng cho rằng đó chỉ là sự biện hộ. Theo chị, khi phải phụ thuộc vào những thứ đó để làm việc, đồng nghĩa họ đã đi sai hướng và mất khả năng kiểm soát bản thân.

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn nhìn nhận những hệ lụy của việc sa ngã còn lớn hơn nhiều so với những gì công chúng nhìn thấy. “Giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa. Nhưng lương tâm tôi luôn cắn rứt và tôi lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ”, Lệ Hằng chia sẻ.

Nữ diễn viên chia sẻ, nhiều khán giả từng động viên và mong chị quay lại hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, chị cho rằng bản thân sẽ không còn cơ hội trở lại với sân khấu hay phim ảnh như trước. Theo Lệ Hằng, có thể một số nghệ sĩ, ca sĩ vẫn có thể tham gia biểu diễn ở các chương trình bên ngoài, nhưng với lĩnh vực sân khấu, điện ảnh hay các dự án của Đài Truyền hình Việt Nam, chị nghĩ những người từng có “lỗi lầm" như mình sẽ rất khó có cơ hội xuất hiện trở lại trên màn ảnh.

Diễn viên Lệ Hằng bất ngờ xin lỗi khán giả sau thời gian vướng lao lý vì mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 23/4/2023, Lê Hằng từng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lệ Hằng tên thật là Bùi Lệ Hằng, quê ở Tuyên Quang. Năm 1995, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Bản tình ca trong đêm của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Khi đó, nữ diễn viên đang là sinh viên năm hai Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và được giao vai chính Nụ – một cô gái hiền lành, trong sáng. Lệ Hằng từng chia sẻ đây là vai diễn khiến cô nhớ mãi bởi đó là lần đầu tiên và cũng là lần hiếm hoi được hóa thân thành một nhân vật dịu dàng, ngây thơ trên màn ảnh.

Tên tuổi của Lệ Hằng thực sự vụt sáng vào năm 1997 khi bộ phim truyền hình Xin hãy tin em phát sóng trên truyền hình quốc gia. Trong phim, cô đảm nhận vai Hoài “Thatcher” – nữ sinh cá tính, ngang tàng, thích uống rượu, đánh nhau và thường xuyên quậy phá. Hình tượng Hoài “Thatcher” nhanh chóng trở thành một biểu tượng của màn ảnh Việt thời bấy giờ, đến mức nhiều cô gái có cá tính mạnh sau đó đều bị ví với nhân vật này.

Theo Lệ Hằng, vai Hoài có nhiều điểm tương đồng với tính cách ngoài đời của cô. Nữ diễn viên cho biết bản thân vốn là một cô gái tỉnh lẻ sống mạnh mẽ, thẳng tính và “nghĩ gì làm nấy”. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng nhìn thấy sự ngang tàng ấy từ thời cô còn là sinh viên nên đã lựa chọn cô cho vai diễn để đời này. Thậm chí, nhiều chi tiết trong phim được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm thật của Lệ Hằng ngoài đời.

Sau thành công của Xin hãy tin em, Lệ Hằng liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng với hình ảnh những cô gái cá tính, “chị đại” hoặc tội phạm nữ. Cô ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn… Dù đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau, khán giả vẫn quen gọi cô bằng cái tên Hoài “Thatcher”, cái bóng quá lớn mà chính nữ diễn viên thừa nhận rất khó vượt qua.

Sau khi tốt nghiệp, Lệ Hằng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Dù nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ, cô lại ít có cơ hội đảm nhận vai chính trên sân khấu. Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ và gần như biến mất khỏi showbiz Việt, khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một gương mặt cá tính từng rất được yêu thích trên màn ảnh nhỏ.

Đầu năm 2026, Lệ Hằng bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội xin lỗi khán giả. Chia sẻ thêm về đời sống tinh thần, Lệ Hằng bộc bạch có lúc cô cảm thấy chạnh lòng khi một số người cố tình đưa ra những bình luận tiêu cực, xem việc làm người khác tổn thương như niềm vui. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô chọn cách bỏ qua và không để những điều đó ảnh hưởng lâu dài đến mình.

Lệ Hằng xúc động cho biết những ngày gần đây, cô cảm nhận rõ sự quan tâm và tình cảm ấm áp từ khán giả. Dù mới sử dụng mạng xã hội trong thời gian ngắn, nhưng đoạn clip cô chia sẻ đã bất ngờ nhận được hàng triệu lượt xem cùng rất nhiều lời động viên, an ủi. Điều này khiến nữ diễn viên không khỏi bất ngờ và xúc động, bởi qua đó cô mới nhận ra rằng khán giả vẫn dành cho mình rất nhiều yêu thương.

Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ vì đã có lúc khiến họ thất vọng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm mà khán giả vẫn dành cho mình suốt nhiều năm qua.

“Tôi hứa sẽ sống khỏe mạnh, sống tốt và sống có ý nghĩa để không phụ lòng yêu mến của mọi người. Tôi thật sự rất vui và biết ơn khi đến tuổi này vẫn nhận được nhiều sự động viên như vậy”, Lệ Hằng chia sẻ. Tuy nhiên nữ diễn viên cũng nhiều lần khẳng định sẽ không quay lại hoạt động nghệ thuật.