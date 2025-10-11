Nữ diễn viên Khả Như lên tiếng khi bị đồn đã bí mật sinh con

Diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương đang là cặp đôi được cư dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền trong showbiz Việt hiện nay. Cả hai bị bóc hàng tá hint hẹn hò rõ mồn một. Thậm chí nam diễn viên còn bị bắt gặp xuất hiện đi ăn cùng với gia đình của Khả Như.

Mới đây, khoảnh khắc Khả Như bồng bế một em nhỏ bên Huỳnh Phương đã gây xôn xao mạng xã hội. Hình ảnh đó khiến cư dân mạng tin rằng "Khả Như đã bí mật sinh con với Huỳnh Phương". Điều này cũng dễ hiểu khi cư dân mạng đang rất mong đợi ngày Khả Như và Huỳnh Phương đám cưới dù cả hai chưa lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Khả Như đăng tải clip bồng bế bé sơ sinh trên trang cá nhân.

Trước loạt nghi vấn của cư dân mạng về việc đã bí mật sinh con, diễn viên Khả Như cũng nhanh chóng lên tiếng.

Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Khả Như lộ diện sau sự kiện ẵm con người ta rồi lên 189 cái tít 'Khả Như mới đẻ' nè. Mọi người ghẹo quá, đang quay phim leo cây hái dừa dưới miền Tây mà hết hồn luôn".

Điều này cũng đồng nghĩa, không có chuyện Khả Như bí mật sinh con. Được biết, em bé trong đoạn video không phải con của Khả Như mà là của một đồng nghiệp thân thiết.

Khoảnh khắc cô bồng bế 1 nhóc tỳ bên cạnh Huỳnh Phương gây bão trên mạng xã hội những ngày qua.

Dù vậy hình ảnh Khả Như và Huỳnh Phương thoải mái ngồi bên nhau cho thấy được sự thoải mái, ngầm công khai mối quan hệ. Khi bị trêu chọc việc sinh con, Khả Như chia sẻ: "Mới đẻ, đẻ liền luôn cho vừa lòng".

Câu nói của Khả Như được cho là ngầm khẳng định vẫn chưa hề có chuyện "bí mật sinh con" như lời đồn đoán. Trước đó, Khả Như từng nhiều lần bị ghép đôi với Huỳnh Phương do cả hai có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều dự án. Chính vì vậy, việc cô bất ngờ chia sẻ ảnh bế em bé càng khiến dân tình "đoán già đoán non".

Huỳnh Phương và Khả Như liên tục bị tóm bằng chứng hẹn hò suốt hơn 1 năm qua.

Khả Như chia sẻ: "Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật, và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau".

Thời gian qua, Khả Như và Huỳnh Phương vướng tin đồn hẹn hò. Tiến Luật cũng từng để lộ dấu hiệu hẹn hò của Khả Như và Huỳnh Phương khi đăng hình đi du lịch chung cùng cặp đôi ở Đồng Tháp. Trong khi đó, cặp đôi thường xuyên đi cùng nhau, thậm chí mặc đồ đôi. Thời gian gần đây, Khả Như chủ động đăng tải hình ảnh chụp chung với Huỳnh Phương lên trang cá nhân. Song cho đến nay cả hai đều giữ thái độ im lặng trước chuyện đời tư.

Nhiều đồn đoán Khả Như và Huỳnh Phương chuẩn bị về chung một nhà.

Từ cuối 2022, mạng xã hội rộ tin đồn hẹn hò giữa Khả Như và Huỳnh Phương. Cả hai thường xuyên xuất hiện sánh đôi ở các sự kiện giải trí. Bên cạnh đó, cặp đôi còn bị soi mặc đồ đôi, đi du lịch chung...

Về chuyện sắp kết hôn, Khả Như từng chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua". Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi này cũng đang rục rịch chuẩn bị đám cưới, đánh dấu chính thức về chung nhà.

Huỳnh Phương là một trong những gương mặt trụ cột của nhóm hài FAPtv – kênh giải trí mạng nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. Với lối diễn xuất mộc mạc, duyên dáng và đầy hóm hỉnh, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Không chỉ sự nghiệp, đời sống tình cảm của nam diễn viên cũng nhận nhiều sự quan tâm. Từ khi bước chân vào showbiz đến nay, Huỳnh Phương từng công khai hai mối tình với ca sĩ Sĩ Thanh và Á hậu Hồng Hạnh.