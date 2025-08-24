Tài tử "Hoàng hậu Ki" bị tố mang vũ khí rình gái

Choi Jung-won của "Hoàng hậu Ki" gặp rắc rối pháp lý

Theo trang Allkpop ngày 19-8 thông tin về vụ việc của nam diễn viên Choi Jung-won. Theo đó, ngày 16-8, anh bị cáo buộc đã theo dõi, rình rập nhà của một cô gái có quen biết với vũ khí trên tay. Nam diễn viên đã bị cảnh sát bắt giữ thời điểm đó.

Tài tử Choi Jung-won

Các công tố viên đã đề nghị khởi tố Choi Jung-won và yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp bảo vệ nạn nhân. Tòa án Trung tâm Quận Seoul ngày 18-8 đã phê duyệt biện pháp bảo vệ khẩn cấp, viện dẫn tính cấp bách và hành vi theo dõi, rình rập dai dẳng, lặp đi lặp lại của Choi Jung-won.

Theo lệnh này, nam diễn viên bị cấm tiếp cận nạn nhân trong phạm vi 100 m, cấm liên lạc với nạn nhân qua phương tiện viễn thông như điện thoại hoặc tin nhắn.

Nếu vi phạm lệnh này, Choi Jung-won có thể ngồi tù lên đến một năm hoặc phạt tiền lên đến 10 triệu won.

Cảnh sát đang tích cực tiến hành điều tra thêm về chi tiết cụ thể của vụ việc rình rập và các tình tiết liên quan khác.

Choi Jung-won bác bỏ cáo buộc

"Đúng là tôi đã bị cảnh sát điều tra nhưng có một số chi tiết tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Chuyện xảy ra trong quá trình chia tay bạn gái hiện tại. Việc cáo buộc tôi mang theo vũ khí hay rình rập nhà cô ấy là không đúng. Tôi đã tiết lộ mọi chuyện trong quá trình điều tra của cảnh sát" - Choi Jung-won nói trong một cuộc phỏng vấn với Sports Seoul ngày 19-8.

Choi Jung-won giải thích

Choi Jung-won từng bị tố yêu cùng lúc 2 người đã có gia đình và 3 phụ nữ độc thân. Anh phủ nhận cáo buộc nhưng vụ ồn ào ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nam diễn viên.

Sinh năm 1981, anh từng là thành viên của nhóm nhạc UN, ra mắt năm 2000. Năm 2005, nhóm nhạc UN tan rã và Choi Jung-won rẽ hướng làm diễn viên. Anh tham gia nhiều phim: "Hoàng hậu Ki", "Khách sạn bí mật", "Cảnh báo tình yêu"…