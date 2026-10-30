Tài tử Nhật 62 tuổi lấy vợ 29 tuổi

Trên Instagram ngày 28/10, Okayama cho biết đã kết hôn vào ngày 23/10 vừa qua. "Vợ tôi tên là Mori Natsumi, làm việc trong lĩnh vực sân khấu. Dù đây là cuộc hôn nhân có khoảng cách tuổi tác lớn, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tôi phải sống thật lâu mới được!", ông nói.

Mori Natsumi cũng thông báo tin vui trên tài khoản X cá nhân, đồng thời đăng ảnh chụp chung với chồng. Cô bày tỏ: "Tôi biết sẽ có những người ngạc nhiên trước khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi. Ngay cả chúng tôi cũng bất ngờ trước sự thú vị của cuộc đời, bởi chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra".

Tài tử Nhật Hajime Okayama. Ảnh: Oricon

Cô mô tả cuộc sống của hai người không có gì hào nhoáng, chính những điều bình dị mới đáng quý: "Chúng tôi gặp gỡ và bị thu hút bởi nhau. Cuộc đời tưởng dài nhưng thực ra lại ngắn ngủi. Tôi muốn tiếp tục đồng hành cùng anh, người đã giúp tôi nhận ra nhiều niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống. Cả hai sẽ luôn nâng đỡ nhau. Tôi sẽ rất vui nếu nhận được sự quan tâm, chúc phúc của mọi người".

Mori tiết lộ chồng từng đùa rằng cô nên đổi nghệ danh thành Okayama Natsumi sau khi kết hôn. Tuy nhiên, cô lập tức từ chối đề nghị này và khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động với tên Mori Natsumi. Cuối bài đăng, cô nhắn nhủ chồng: "Mong anh sống thật lâu nhé, Hajime!".

Okayama Hajime và vợ. Ảnh: X

Okayama Hajime sinh ngày 22/4/1964 tại tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Từ năm 1987, anh tham gia đoàn kịch Rappaya do Suzuki Satoshi sáng lập, sau đó hoạt động tích cực trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng, bao gồm các bộ phim truyền hình lịch sử của đài NHK như Genroku Ryoran (1999), Komyo ga Tsuji (2006), Hana Moyu (2015), Onna Jōshu Naotora (2017), Segodon (2018), Seiten wo Tsuke (2021) và Berabou (2025).

Anh cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình buổi sáng của NHK như Fight (2005), Hitomi (2008), Teppan (2010), Toto Nee-chan (2016), Yell (2020), Okaeri Mone (2021) và Anpan (2025). Ngoài ra, anh từng xuất hiện trong các phim truyền hình của Fuji TV như Shomuni (2000) và Hero (2001).

Hiện tại, Okayama tham gia bộ phim truyền hình Banshaku no Ryuugi 5 của TV Tokyo, trong vai nhân vật Jiro Unno.