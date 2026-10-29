Ảnh sao 29/10: Cát Tường khoe vườn cây trái ở Vĩnh Long

Diễn viên Cát Tường chia sẻ niềm vui thu hoạch trái cây trong khu vườn tại Vĩnh Long. Cô mời khán giả xem không gian xanh hơn 600m2 với hơn hai mươi loại cây trái của gia đình. Nữ nghệ sĩ nói đưa nhiều loại cây cảnh như mai, lan, dừa kiểng lên nhà ở TP HCM trồng.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường buổi chụp ảnh tại Đài Loan. Anh hài hước viết: 'Thì ra đây là dáng vẻ bận rộn của một người đàn ông', đồng thời đính chính trong phần ghi chú: 'Bận rộn tạo dáng'.

Diễn viên Thu Trang, ông xã Tiến Luật cùng ba con và đồng nghiệp có chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Cô thông báo đoàn đã có mặt tại đảo, đồng thời hỏi ý kiến người hâm mộ về những địa điểm vui chơi tiết kiệm để đưa các thành viên trong đoàn khám phá.

Diễn viên Lê Phương cho biết vừa hoàn thành lịch quay kéo dài từ chiều hôm trước đến 7h sáng hôm sau. Đến 10h, cô có mặt tại studio và tiếp tục công việc đến 19h mới bước ra sân khấu. Lịch trình dày đặc khiến nữ diễn viên gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Diễn viên Thân Thúy Hà chia sẻ hình ảnh trong chuyến công tác ở An Giang, kèm dòng trạng thái: 'Ai cũng có một khoảng trời không thể chạm tới'.

Nghệ sĩ Hữu Châu giới thiệu một vai diễn mới trong phim. Ông cho biết đã lâu mới mặc lại bộ trang phục từng sử dụng khi đóng vai Chiến quân bưu trong vở kịch truyền hình Hoa mướp vàng, cách đây gần 40 năm.

Diễn viên Huỳnh Kiến An đăng ảnh thời trẻ bên con gái trong chuyến du lịch biển của gia đình. Ông chú thích: ‘Ngày anh 40. Em mới vừa lên 5’.

Danh hài Kiều Oanh đăng ảnh trình diễn trên sân khấu, kèm những câu thơ gợi nỗi nhớ mẹ: ‘Chiều chiều chim vịt kêu chiều. Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau’.

Diễn viên Tuấn Trần có chuyến công tác tại Hàn Quốc. Anh chia sẻ khoảnh khắc ngoài trời với lời bình hóm hỉnh: ‘Trời xanh, nắng đẹp, người cũng tạm tạm’.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên khoe hình ảnh khi đi chọn tóc giả, thử kiểu tóc và hỏi ý kiến người hâm mộ: 'Bé Bột (cách fan gọi cô) để tóc này được không nhỉ?'.