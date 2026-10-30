Huyền thoại của phim X-Men - "Giáo sư X" Patrick Stewart qua đời ở tuổi 86

Tài tử gạo cội người Anh Patrick Stewart vừa qua đời ở tuổi 86 sau thời gian chống chọi với căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer và sa sút trí tuệ thể Lewy. Thông tin này được gia đình ông xác nhận thông qua tạp chí Variety.

Tài tử Patrick Stewart qua đời ở tuổi 86.

Sinh năm 1940 tại Yorkshire (Anh), ông nghỉ học từ năm 15 tuổi để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh toàn cầu, ông đã có hơn hai thập kỷ làm trụ cột tại Đoàn kịch Hoàng gia Shakespeare (RSC).

Năm 1987, ông tạo nên bước ngoặt lớn khi hóa thân thành Thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong Star Trek: The Next Generation - nhân vật gắn liền với tên tuổi ông suốt nhiều thập kỷ và được xem là "trụ cột đạo đức" của toàn bộ series. Bước sang thế kỷ 21, Sir Patrick Stewart tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả với vai diễn Giáo sư X (Charles Xavier) trong thương hiệu điện ảnh bom tấn X-Men.

Bên cạnh các chuỗi phim điện ảnh nổi tiếng, ông còn chứng tỏ sự đa năng qua các phim hài, lồng tiếng cho The Simpsons, Family Guy... Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, ông từng nhận 4 đề cử giải Emmy, 1 đề cử giải Tony và giành 3 giải thưởng kịch nghệ Olivier danh giá. Năm 2010, ông vinh dự được phong tước Hiệp sĩ Hoàng gia Anh nhờ những đóng góp to lớn cho ngành kịch nghệ và điện ảnh.

Không chỉ là một nghệ sĩ kiệt xuất, ông còn là một nhà hoạt động xã hội nhiệt thành vì quyền con người, phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ người tị nạn, cựu chiến binh và bảo vệ động vật. Sự ra đi của ông là mất mát to lớn đối với nền điện ảnh thế giới.