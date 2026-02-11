Tài tử "Nhà trọ Waikiki 2" qua đời đột ngột tuổi 39

Truyền thông Hàn Quốc thông tin Jung Eun-woo qua đời sáng 11-2, nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố.

Lễ tang sẽ được tổ chức tại một nhà tang lễ thuộc bệnh viện ở Seoul, lễ di quan vào trưa ngày 13-2.

Jung Eun-woo qua đời

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc Jung Eun-woo. Công ty quản lý của nam diễn viên chưa đưa ra thông cáo.

Vào ngày 10-2, Jung Eun-woo bất ngờ đăng một bức ảnh lên trang mạng xã hội. Trong ảnh, anh chụp cùng cố diễn viên Trương Quốc Vinh và cố ca sĩ Amy Winehouse với dòng chú thích: "Tôi nhớ các bạn, tôi ghen tị với các bạn, tôi rất nhớ các bạn".

Anh sinh năm 1986, là cựu sinh viên của Đại học Dongguk. Ra mắt làng giải trí năm 2006, tài tử này tham gia nhiều phim: "A Man Called God", "Smile Again"… Anh nổi tiếng từ phim "Bride of the Sun" vào năm 2011.

Một số phim khác Jung Eun-woo từng tham gia: "Five Fingers", "One Well-Raised Daughter", "My Only One", "My Heart Twinkle Twinkle", "Stranger"… Anh từng giành được 3 giải thưởng về diễn xuất.