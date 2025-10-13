Mỹ nam 'I Do' kết hôn sau 7 năm yêu

Trên trang cá nhân, diễn viên Lee Jang Woo và Cho Hye Won đăng bộ ảnh cưới, cho biết sẽ về một nhà sau 7 năm hẹn hò.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, Lee Jang Woo ăn kiêng, vóc dáng 'được thu gọn' đáng kể. Gần đây, xuất hiện trên chương trình giải trí Naraesik, anh kể: 'Ban đầu, tôi định cưới vào năm ngoái, nhưng do công việc kinh doanh nên tôi đã hoãn lại một năm'.

Lee Jang Woo và Cho Hye Won bắt đầu mối quan hệ thông qua bộ phim 'My Only Side' năm 2019, công khai chuyện tình cảm năm 2023.

Cho Hye Won kém Lee Jang Woo 8 tuổi, ra mắt năm 2016 qua phim điện ảnh 'Honsoom'. Cô từng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như 'Perfume'. 'Day and Night', 'Công tố viên quân đội Doberman'...

Lee Jang Woo từng được mệnh danh là 'Hoàng tử phim truyền hình cuối tuần' bởi góp mặt trong hàng loạt những phim dài tập cuối tuần ăn khách. Anh được yêu thích với 'My Only One', 'I do', 'Smile Again', 'Sự trả thù của Jane'... Những năm gần đây, anh chuyển hướng sang kinh doanh.