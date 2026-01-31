Nữ diễn viên 'Ở nhà một mình' đột ngột qua đời

"Diễn viên, biên kịch và danh hài nổi tiếng từng đoạt nhiều giải thưởng Catherine O’Hara đã qua đời hôm nay sau một thời gian ngắn lâm bệnh", công ty quản lý của bà - Creative Artists Agency - xác nhận tin buồn với báo giới hôm thứ Sáu.

Catherine O'Hara năm 2024. Ảnh: Deadline

Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết họ đã nhận được cuộc gọi đến nhà của Catherine O’Hara lúc 4h48 sáng theo giờ địa phương, sau đó đưa bà tới bệnh viện trong tình trạng "nghiêm trọng".

Nguyên nhân cái chết của O’Hara hiện vẫn chưa được công bố. Bà từng mắc một căn bệnh hiếm gặp có tên là dextrocardia kèm situs inversus - một dị tật bẩm sinh khiến các cơ quan trong lồng ngực và ổ bụng nằm đảo ngược như hình ảnh phản chiếu trong gương, theo Cleveland Clinic.

Catherine O’Hara sinh năm 1954 tại Toronto, Canada, là một trong những gương mặt tiêu biểu của hài kịch Bắc Mỹ suốt hơn 5 thập kỷ. Bà được biết đến rộng rãi từ chương trình hài phác họa đình đám Second City Television (SCTV), nơi bà là thành viên sáng lập và cộng tác lâu dài với các tên tuổi lớn như Eugene Levy, John Candy, Martin Short và Rick Moranis. Vai trò biên kịch tại đây đã mang về cho bà giải Emmy đầu tiên vào năm 1982.

Trên màn ảnh rộng, O’Hara để lại dấu ấn sâu đậm với vai Delia Deetz trong phim kinh dị hài Beetlejuice (Ma siêu quậy) năm 1988 của đạo diễn Tim Burton, trước khi tái xuất nhân vật này trong phần hậu truyện Beetlejuice Beetlejuice năm 2024. Bà cũng được đông đảo khán giả toàn cầu yêu mến qua vai Kate McCallister - người mẹ trong loạt phim Giáng sinh kinh điển Home Alone (Ở nhà một mình) năm 1990 và phần hai Home Alone 2: Lost in New York năm 1992.

Catherine O’Hara trong 'Ở nhà một mình'.

Ngoài ra, O’Hara còn góp mặt trong nhiều phim giả tài liệu nổi tiếng của đạo diễn Christopher Guest, bao gồm Waiting for Guffman, Best in Show, A Mighty Wind và For Your Consideration. Trong đó Best in Show mang về cho bà đề cử Quả cầu vàng.

Đỉnh cao sự nghiệp truyền hình của Catherine O’Hara là vai Moira Rose trong sitcom Schitt’s Creek (2015 - 2020). Vai diễn này giúp bà giành giải Emmy Nữ chính xuất sắc phim hài năm 2020, đồng thời góp phần đưa Schitt’s Creek lập kỷ lục 9 giải Emmy trong một mùa - thành tích hiếm có trong lịch sử truyền hình Mỹ.

Catherine O’Hara giành giải Emmy năm 2020 với Schitt’s Creek. Ảnh: AFP

Trong những năm cuối đời, O’Hara vẫn hoạt động sôi nổi với các dự án điện ảnh như Argylle, The Wild Robot, đồng thời tham gia loạt phim truyền hình The Studio (Apple TV) và The Last of Us (HBO).

Catherine O’Hara ra đi, để lại di sản đồ sộ trong lĩnh vực hài kịch và diễn xuất, cùng hình ảnh một nghệ sĩ tài năng, bền bỉ và có sức ảnh hưởng sâu rộng đối với văn hóa đại chúng Bắc Mỹ.

Diễn viên kết hôn với nhà thiết kế sản xuất, đạo diễn Bo Welch năm từ năm 1992, có hai con trai Matthew (31 tuổi) và Luke (29 tuổi).

Tài tử Alec Baldwin - bạn diễn trong Beetlejuice - tưởng nhớ Catherine O’Hara sau khi nghe tin bà qua đời: "Catherine O’Hara là một trong những tài năng hài kịch vĩ đại nhất của ngành điện ảnh. Bà ấy sở hữu một phẩm chất rất riêng, không thể trộn lẫn, và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Bo cùng gia đình", ông chia sẻ trên Page Six.

Macaulay Culkin - diễn viên đóng vai Kevin trong Ở nhà một mình - bày tỏ nỗi bàng hoàng, tiếc thương "người mẹ màn ảnh" thân thiết cả trong phim lẫn ngoài đời. "Mẹ ơi. Con cứ nghĩ là chúng ta còn thời gian. Con muốn nhiều hơn. Con muốn được ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh mẹ. Con còn rất nhiều điều muốn nói. Con yêu mẹ. Hẹn gặp lại mẹ", Culkin, 45 tuổi, viết trên Instagram.