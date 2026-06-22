Son Ye Jin 'miệt mài ăn chơi' với Hyun Bin và con trai ở đảo

Ngày 21/6, Son Ye Jin đăng tải những bức ảnh kèm chú thích 'Ngày thứ 4 của chuyến đi' lên tài khoản mạng xã hội. Theo Nate, ngôi sao và chồng con đang tận hưởng chuyến đi chơi cùng bạn bè.

Các gia đình chụp ảnh cùng nhau trong chuyến đi. Diễn viên không tiết lộ nơi cô đang du ngoạn. Một số fan phỏng đoán họ đi Jeju.

Son Ye Jin bên bạn bè.

Đa phần các tấm ảnh, Son Ye Jin đều cười rạng rỡ, khiến khán giả nhận xét cô 'đang trong những tháng ngày hạnh phúc nhất'.

Diễn viên cào ngao cùng con trai.

Bà mẹ một con tận hưởng nắng, gió đảo.

Cô tiết lộ nhiều khoảnh khắc dạo chơi vui vẻ cùng con trai.

Diễn viên được khen có cuộc sống viên mãn khi ở đỉnh cao sự nghiệp, gia đình hạnh phúc.

Son Ye Jin đang chuẩn bị ra mắt loạt phim 'Scandal' trên Netflix, trong khi chồng cô - diễn viên Hyun Bin - sẽ gặp gỡ khán giả qua mùa hai của 'Made in Korea' trên Disney+.