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Son Ye Jin 'miệt mài ăn chơi' với Hyun Bin và con trai ở đảo

Sự kiện: Son Ye Jin

Hàn Quốc Diễn viên Son Ye Jin khoe ảnh cùng ông xã Hyun Bin và con trai du ngoạn trong kỳ nghỉ giữa tháng 6.

Son Ye Jin &#39;miệt mài ăn chơi&#39; với Hyun Bin và con trai ở đảo - 1

Ngày 21/6, Son Ye Jin đăng tải những bức ảnh kèm chú thích 'Ngày thứ 4 của chuyến đi' lên tài khoản mạng xã hội. Theo Nate, ngôi sao và chồng con đang tận hưởng chuyến đi chơi cùng bạn bè.

Son Ye Jin &#39;miệt mài ăn chơi&#39; với Hyun Bin và con trai ở đảo - 2

Các gia đình chụp ảnh cùng nhau trong chuyến đi. Diễn viên không tiết lộ nơi cô đang du ngoạn. Một số fan phỏng đoán họ đi Jeju.

Son Ye Jin &#39;miệt mài ăn chơi&#39; với Hyun Bin và con trai ở đảo - 3

Son Ye Jin bên bạn bè.

Son Ye Jin &#39;miệt mài ăn chơi&#39; với Hyun Bin và con trai ở đảo - 4

Đa phần các tấm ảnh, Son Ye Jin đều cười rạng rỡ, khiến khán giả nhận xét cô 'đang trong những tháng ngày hạnh phúc nhất'.

Son Ye Jin &#39;miệt mài ăn chơi&#39; với Hyun Bin và con trai ở đảo - 5

Diễn viên cào ngao cùng con trai.

Son Ye Jin &#39;miệt mài ăn chơi&#39; với Hyun Bin và con trai ở đảo - 6

Bà mẹ một con tận hưởng nắng, gió đảo.

Son Ye Jin &#39;miệt mài ăn chơi&#39; với Hyun Bin và con trai ở đảo - 7

Cô tiết lộ nhiều khoảnh khắc dạo chơi vui vẻ cùng con trai.

Son Ye Jin &#39;miệt mài ăn chơi&#39; với Hyun Bin và con trai ở đảo - 8

Diễn viên được khen có cuộc sống viên mãn khi ở đỉnh cao sự nghiệp, gia đình hạnh phúc.

Son Ye Jin &#39;miệt mài ăn chơi&#39; với Hyun Bin và con trai ở đảo - 9

Son Ye Jin đang chuẩn bị ra mắt loạt phim 'Scandal' trên Netflix, trong khi chồng cô - diễn viên Hyun Bin - sẽ gặp gỡ khán giả qua mùa hai của 'Made in Korea' trên Disney+.

Khoảnh khắc gây sốt của Hyun Bin - Son Ye Jin
Khoảnh khắc gây sốt của Hyun Bin - Son Ye Jin

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Theo Nguyễn Hương (Ảnh: Instagram) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/06/2026 22:26 PM (GMT+7)
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