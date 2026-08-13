Phim về miền Tây nối sóng 'Trời cao nguyên xanh' trên VTV1

Sau "Mẹ rơm", "Mẹ biển" gây sốt trên màn ảnh, đạo diễn Phương Điền tiếp tục mang tới một tác phẩm giàu cảm xúc, đậm chất miền Tây với câu chuyện đời sống đương đại mang tên "Phù Sa". Không chỉ mở ra một không gian mới mẻ, 'Phù Sa' còn chạm tới những vấn đề rất gần với đời sống hôm nay: Sạt lở, đất đai, sinh kế, sự dịch chuyển của người trẻ và câu hỏi làm thế nào để một vùng quê có thể phát triển mà không đánh mất chính mình.

Không chỉ mở ra một không gian mới mẻ, 'Phù Sa' còn chạm tới những vấn đề thời sự của đời sống hôm nay.

Câu chuyện bắt đầu tại xóm Bình Hòa ven sông Tiền, nơi những vụ sạt lở liên tiếp khiến nhà cửa, vườn tược đứng trước nguy cơ biến mất. Người dân hoang mang, những lời đồn về đất đai mất giá xuất hiện, cò đất lảng vảng và ngày càng nhiều gia đình nghĩ tới chuyện bán đất, rời quê.

Đúng lúc ấy, Phù Sa từ thành phố trở về mang theo một kế hoạch đầy tham vọng: Nâng giá trị cây ca cao, tạo ra sản phẩm của Bình Hòa và từ đó mở thêm sinh kế cho người dân. Thông minh, nhanh nhạy và nhiều năng lượng, Phù Sa tin rằng nếu ở chính quê hương mình có thể làm ra tiền, người trẻ sẽ có lý do để ở lại.

Trúc Mây đảm nhận vai nữ chính Phù Sa.

Nhưng khát vọng ấy nhanh chóng va phải Chơn – anh thợ máy ít nói, cộc tính và luôn ám ảnh bởi những bất thường trên dòng sông. Phù Sa nhìn thấy cơ hội phát triển, còn Chơn lại liên tục đặt câu hỏi về những vết nứt, những đoạn bờ bị khoét sâu và nguyên nhân thực sự phía sau các vụ sạt lở. Hai người cùng muốn giữ Bình Hòa, nhưng lại chọn hai con đường gần như đối nghịch.

Giữa lúc xóm làng chao đảo, Nghiệm trở về với dáng vẻ thành đạt, lịch thiệp, hào phóng và sẵn sàng hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn. Anh nhanh chóng trở thành người được cả xóm tin tưởng. Đặc biệt, Nghiệm còn nhìn thấy tiềm năng trong kế hoạch của Phù Sa và sẵn sàng giúp cô biến ý tưởng thành hiện thực. Phù Sa – Chơn – Nghiệm tạo thành một tam giác liên tục có sự va đập, mỗi người có một lý tưởng của riêng mình. Từ đây, cuộc sống yên bình của xóm nhỏ cũng có những đổi thay khó lường.

Diễn viên Huỳnh Anh.

Bộ phim không đặt câu chuyện ở việc con người phải giữ đất bằng mọi giá, mà đặt ra câu hỏi lớn hơn: một vùng quê cần thay đổi như thế nào để người dân có thể sống được trên chính mảnh đất của mình?

Hành trình của các nhân vật cũng là hành trình đi từ trông chờ vào một người khác đến học cách tự đứng trên đôi chân của mình; từ những quyết định dựa trên sợ hãi, lợi ích trước mắt đến niềm tin vào sự thật, pháp luật và sức mạnh cộng đồng.

'Phù Sa' quy tụ dàn diễn viên hai miền đáng chờ đợi. Đảm nhận vai nữ chính Phù Sa là diễn viên Trúc Mây. Sau vai Lụa trong 'Mẹ biển', nữ diễn viên một lần nữa được đạo diễn Phương Điền "chọn mặt gửi vàng", nhưng lần này với hình ảnh trẻ trung, chủ động và hiện đại hơn.

Đối trọng với Phù Sa là Chơn do diễn viên Minh Thành đảm nhận – một người đàn ông ít nói, luôn hoài nghi trước những điều tưởng như quá tốt đẹp. Diễn viên Huỳnh Anh liên tục "biến hình" qua những bộ phim gần đây như Tuấn của 'Biệt dược đen' và Bách "thần đằng" trong 'Cách em 1 milimet' để trở thành Nghiệm – một người đàn ông thành đạt, lịch thiệp nhưng khó nắm bắt.

Phim quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng.

Ngoài dàn diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của NSND Việt Anh, Triệu An, Bích Hằng, Khánh Tiên, Phương Bình, Hà Linh, Lâm Kha, Tấn Thi, Mạnh Hùng, Tư Thiết, Phạm Hùng, Huỳnh An, Hồng Anh..., góp phần tạo nên một Bình Hòa đông đúc, nhiều cá tính và giàu hơi thở miền Tây.

Để tạo nên một Bình Hòa mang đậm hơi thở miền Tây, bộ phim 'Phù Sa' được đầu tư thực hiện tại nhiều tỉnh, thành như Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp... Ê-kíp lựa chọn nhiều không gian đặc trưng của vùng sông nước, từ những xóm nhỏ ven sông, vườn cây, bến nước để tạo nên một bức tranh miền Tây vừa chân thực, gần gũi, vừa có chiều sâu về đời sống.

Bộ phim 'Phù Sa' phát sóng lúc 21h trên kênh VTV1 vào thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần từ 18/8/2026.