Huỳnh Hiểu Minh thổi bùng phẫn nộ

Trang Sina đưa tin mới đây nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đã tham dự buổi biểu diễn của ca sĩ Châu Kiệt Luân. Trước đó, vợ Châu Kiệt Luân là người mẫu Côn Lăng đã tham gia show Nhà hàng Trung Hoa cùng Huỳnh Hiểu Minh, vì vậy cô đã mời các đồng nghiệp tới concert của chồng. Trên sân khấu, Châu Kiệt Luân hỏi: "Biểu hiện của vợ tôi trong show như thế nào?".

Là một người giỏi giao tiếp, luôn được khen ngợi có EQ cao, Huỳnh Hiểu Minh không tiếc lời khen ngợi Côn Lăng: "Vợ anh ở show đúng là một thiên thần! Vô cùng xuất sắc, thẩm mỹ tốt, nấu ăn ngon, lại còn luôn tranh làm việc trước mọi người! Tôi thực sự rất ghen tỵ với Châu tổng vì có được người vợ tốt như vậy!".

Huỳnh Hiểu Minh khen vợ Châu Kiệt Luân hết lời, nhưng lại khiến hàng nghìn người tức giận vì cho rằng anh đang chê vợ cũ Angelababy.

Tuy nhiên, lời nhận xét của Huỳnh Hiểu Minh lại khiến khán giả tức giận, phần bình luận chia sẻ: "Chẳng lẽ Angelababy không đủ xuất sắc sao?", "Anh cũng từng có một thiên sứ như vậy đó".

Fan Angelababy cho rằng Huỳnh Hiểu Minh khen vợ của người khác đồng nghĩa với việc chê bai, mỉa mai nữ diễn viên nên cả hai mới đường ai nấy đi. Sau đó, người hâm mộ của Angelababy còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc nữ diễn viên không chỉ xinh đẹp mà còn rất tử tế lịch thiệp với trẻ nhỏ, giúp đỡ các đồng nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng Huỳnh Hiểu Minh từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, người vợ là sao hạng A rất tốt nhưng không biết giữ. Giờ đây, anh liên tiếp hẹn hò với các hot girl mạng nhưng phải giấu giếm chuyện tình cảm và chưa mối tình nào có kết thúc có hậu.

Chuyện tình của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy bắt đầu từ năm 2009, cặp đôi gây sốt khi liên tục thể hiện tình cảm ngọt ngào với nhau. Tuy nhiên, họ quyết định ly hôn từ tháng 1/2022.

Hiện tại, ở tuổi 43, Huỳnh Hiểu Minh có phong độ tốt. Nam diễn viên nổi tiếng là ông chủ hào phóng, nắm trong tay hơn 40 công ty. Anh từng hai lần là Ảnh đế Kim Kê, một lần là Ảnh đế Kim Tước. Sắp tới, Huỳnh Hiểu Minh chắc chắn gặt hái nhiều thành công hơn khi có nhiều phim điện ảnh ra mắt. Nam diễn viên còn là gương mặt quen thuộc, được yêu thích trên các show giải trí.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy sự nghiệp trái ngược sau khi ly hôn.

Ngược lại, Angelababy bị cấm sóng sau khi tới xem màn trình diễn múa thoát y của Lisa tại Paris. Sau khi trở lại, cô không được giới giải trí chào đón, buộc nữ diễn viên phải tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, Angelababy còn bị MC đuổi ra khỏi phòng livestream. Sự nghiệp của Angelababy lụi tàn sớm chỉ sau khi ly hôn người chồng quyền lực.