Selena Gomez bị nghi làm tiệc độc thân trước đám cưới

Selena Gomez được trông thấy vui chơi cùng nhóm bạn trên du thuyền tại Cabo San Lucas, Mexico cuối tuần qua. Trong loạt ảnh được TMZ chia sẻ, ca sĩ 33 tuổi mặc áo tắm màu đen gợi cảm, cùng các cô bạn nhảy múa, nhâm nhi cocktail và chụp hình selfie.

Selena Gomez và bạn bè trên du thuyền ở Mexico. Ảnh: Backgrid

Việc Selena rủ nhóm bạn gái đến Cabo mà không có vị hôn phu Benny Blanco làm dấy lên nghi vấn đây là buổi tiệc độc thân dành cho cô dâu tương lai. Hiện giọng ca Slow Down vẫn chưa chia sẻ điều gì về sự kiện này.

Trong khi đó, theo DeuxMoi, Benny Blanco hiện đi chơi với nhóm bạn nam của anh ở khu nghỉ dưỡng Wynn, Las Vegas. Nhạc sĩ 37 tuổi được cho là cũng tổ chức tiệc độc thân trước thềm đám cưới.

Selena Gomez tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng với nhóm bạn nữ trong khi vị hôn phu đi chơi với nhóm bạn riêng. Ảnh: Backgrid

Dailymail đưa tin Selena và Benny sẽ kết hôn vào tháng 9 tại Montecito, California. Nguồn tin tiết lộ cặp sao đã gửi thiệp mời cưới cho bạn bè, người thân. Ca sĩ Taylor Swift - bạn thân của Selena - cũng nằm trong danh sách khách mời.

Benny Blanco cầu hôn Selena Gomez vào tháng 12 năm ngoái sau hơn một năm yêu. Không lâu sau, cặp sao mua biệt thự 35 triệu USD ở Beverly Hills, Los Angeles chuyển về sống chung. Hiện tại, cả hai vẫn giữ kín về kế hoạch tổ chức đám cưới.

Benny Blanco và Selena Gomez bị đồn sẽ làm đám cưới vào tháng tới. Ảnh: Penske