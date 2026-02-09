'Tổng tài phim ngắn' bị tố ngoại tình, hành hung vợ sau 6 ngày kết hôn

Theo 163, ngày 8/2, vợ Lộc Đan Đông đăng một bài dài, trong đó có 9 ảnh chụp màn hình được cho là bằng chứng diễn viên ngoại tình, giấy chứng nhận kết hôn tháng 12/2023, báo cáo thương tích, video giám sát khách sạn ghi lại cảnh ẩu đả... Người phụ nữ cáo buộc chồng bóp cổ, đánh đập cô chỉ 6 ngày sau khi đi đăng ký kết hôn. Anh còn được cho là chat sex, ngoại tình với nhiều phụ nữ sau lưng vợ.

Lộc Đan Đông. Ảnh: Weibo

Người vợ kể lại, ngày 18/12/2023, anh về nhà trong tình trạng say rượu, sau đó túm cổ, ép cô vào tường và đấm vào đầu cô, làm vỡ điện thoại của cô. Ảnh cô đăng cho thấy vết bầm tím lan rộng quanh mắt phải. Khi cô gọi bạn đến hỗ trợ, Lộc Đan Đông tiếp tục tấn công cả bạn cô, khiến cảnh sát phải đến can thiệp. Sau vụ việc, Lộc Đan Đông bị bắt và phải chịu án 10 tháng tù giam. Trong thời gian diễn viên thụ án, đơn vị quản lý tuyên bố Lộc Đan Đông "bị ốm nặng do làm việc quá sức và phải nhập viện cấp cứu". Nhờ vậy, sau khi ra tù, Lộc Đan Đông vẫn tiếp tục đóng phim ngắn Thiên kim ở quê hóa ra là lão tổ tông và trở nên nổi tiếng sau đó.

Tới tháng 9/2025, người vợ cho biết diễn viên tiếp tục hành hung cô lần hai, ngược đãi tinh thần khi cô đang nằm viện sau khi sảy thai. Không chịu đựng nổi, cô đâm đơn ly dị.

Lộc Đan Đông trên màn ảnh. Ảnh: Weibo

Trước mọi cáo buộc của vợ cũ, Lộc Đan Đông im lặng. Trong khi đó, hai phim ngắn anh vừa đóng, Định luật linh lan, Hà hứa nhân dã bị tẩy chay, các thương hiệu lần lượt hủy hợp đồng quảng cáo.

Lộc Đan Đông sinh năm 1997, được biết đến với vai CEO si tình, độc đoán trong các bộ phim như Tiểu câm Tần Diệp và Trăng dẫn lối trái tim. Cuối 2025, anh từng giành giải Nam diễn viên được chú ý của năm tại Đêm vinh danh phim ngắn Hoành Điếm 2025.