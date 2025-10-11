Tài tử Hong Kong làm bảo vệ sau scandal ngoại tình

Theo Sohu, loạt ảnh Lê Chấn Diệp làm việc tại liveshow của ca sĩ Quan Trí Bân cuối tháng 9 thu hút chú ý của nhiều khán giả. Anh hiện là nhân viên một công ty phụ trách an ninh, làm nhiệm vụ giữ trật tự trong các sự kiện theo điều động. Lê Chấn Diệp theo nghề này được hơn một năm.

Lê Chấn Diệp làm bảo vệ ở liveshow. Ảnh: Sohu

Chấn Diệp 39 tuổi, đoạt ngôi Hoa vương Hong Kong năm 2016. Anh đóng nhiều phim của TVB như Bồ Tùng Linh, Only You, Tòa án lương tâm, Chân tướng, Phi hổ... Vốn là gương mặt được nhà đài lăng xê, năm 2020, anh phải ngừng công việc do lộ ảnh ngoại tình với diễn viên Chu Trí Hiền. Bấy giờ, vợ của Lê Chấn Diệp mang thai, người vợ làm ngoài ngành giải trí, là mối tình đầu của Chấn Diệp.

Trên HK01, Lê Chấn Diệp cho biết hiện làm lại từ đầu, sửa chữa sai lầm quá khứ, dù điều này không dễ. Giai đoạn xảy ra scandal, suốt 8 tháng, hầu như Chấn Diệp không dám ra khỏi nhà vì "không biết làm thế nào đối diện thế giới bên ngoài cánh cửa". Diễn viên chỉ chi tiêu cho nhu yếu phẩm, ở nhà chăm sóc con.

Trước khi xảy ra scandal, vợ của Lê Chấn Diệp thường cùng chồng đến sự kiện giải trí. Ảnh: St Headline

Lê Chấn Diệp sống trong hoang mang, cảm thấy tương lai vô định, thường trách bản thân. Tài tử nhiều lần xin lỗi vợ, nhận được câu an ủi: "Người anh cần xin lỗi là bản thân anh. Trốn tránh thì dễ, đối diện sai lầm và đứng dậy mới khó".

Diễn viên hiểu vợ tổn thương nhưng mạnh mẽ đến mức quên đi nỗi đau của bản thân để chăm lo cho chồng. Hai người vốn là bạn thanh mai trúc mã, vợ chứng kiến Lê Chấn Diệp từ khi là chàng trai được nhiều người theo đuổi đến Hoa vương Hong Kong, tương lai dường như rạng rỡ. Nhưng bỗng dưng, anh mất tất cả, sụp đổ hình tượng vì một sai lầm.

Vợ của Lê Chấn Diệp mong được thấy chồng trở lại màn ảnh vì cô hiểu đó là công việc anh thực sự yêu thích. Tài tử nói trải qua sóng gió, tình cảm vợ chồng vững chắc, bền chặt hơn. Anh thấy may mắn vì vợ con vẫn ở bên cạnh.