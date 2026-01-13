Sao nam "Ở nhà một mình" bị buộc tội mua dâm

Sự việc gây chấn động người hâm mộ khi nam diễn viên gạo cội này đã có một cuộc sống khá kín tiếng và êm đềm tại trang trại riêng trong nhiều năm qua. Theo các nguồn tin tư pháp, phiên tòa xét xử đầu tiên đối với Daniel Stern dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/1.

Theo thông tin được đăng tải trên tạp chí People, sự việc bắt đầu khi Daniel Stern bị cơ quan chức năng lập biên bản tại một khách sạn thuộc khu vực Camarillo, tiểu bang California. Ông Joey Buttitta, phát ngôn viên của Văn phòng Công tố quận Ventura, đã xác nhận thông tin này với truyền thông.

"Theo như tôi hiểu, ông ấy đã bị lập biên bản ngay tại hiện trường về hành vi mua dâm và được thả tự do sau đó," ông Buttitta cho biết. Cụ thể, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ventura đã tiến hành các thủ tục pháp lý, bao gồm việc gửi biên bản phạt và giấy triệu tập cho phía công tố viên để xem xét xử lý.

Một cảnh trong phim "Home Alone - Ở nhà một mình". IG.

Đến ngày 12/1 (theo giờ địa phương), Daniel Stern chính thức bị buộc tội. Căn cứ theo luật pháp hiện hành của tiểu bang California, hành vi mua dâm được xếp vào nhóm tội nhẹ (misdemeanor). Tuy nhiên, nếu bị tòa án kết tội, nam diễn viên 66 tuổi này có thể phải đối mặt với mức án phạt tối đa là 6 tháng tù giam hoặc phải nộp phạt hành chính lên tới 1.000 USD. Vụ việc hiện đang được các công tố viên tiếp tục xem xét kỹ lưỡng trước khi phiên tòa mở ra.

Cuộc sống "bỏ phố về quê"

Scandal này xảy ra vào thời điểm khá nhạy cảm, chỉ ít ngày sau khi Daniel Stern chia sẻ về một dự án nghệ thuật đầy ý nghĩa gắn liền với tên tuổi của ông. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải vào đúng đêm Giáng sinh, nam diễn viên hào hứng tiết lộ rằng ông đã được chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà bối cảnh phim Home Alone (tại Winnetka) mời thực hiện một tác phẩm điêu khắc để trưng bày lâu dài tại đây.

Trước khi vướng vào vụ bê bối này, Daniel Stern được biết đến là người đã từ bỏ ánh hào quang Hollywood để chọn cuộc sống bình yên. Nhiều năm trước, ông cùng vợ chuyển về một trang trại ở Ventura. Tại đây, nam diễn viên dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia súc, trồng các loại cây ăn trái và rau củ. Ông từng chia sẻ rằng những thành công vang dội trong sự nghiệp điện ảnh trước đó đã giúp ông tích lũy "đủ tiền để không cần phải làm việc nữa" và có thể tận hưởng cuộc sống điền viên.

Nhắc đến Daniel Stern, khán giả nhớ ngay đến vai diễn để đời Marv Merchants – một trong hai tên trộm xui xẻo trong loạt phim Home Alone. Sau thành công của Home Alone 2: Lost in New York, ông tiếp tục khẳng định vị thế tại Hollywood trong suốt 30 năm với nhiều vai trò khác nhau. Ông là người dẫn chuyện cho loạt phim truyền hình đình đám The Wonder Years (kết thúc năm 1993) và hoạt động chăm chỉ ở mảng truyền hình. Gần đây nhất, vào năm 2019, Stern đã góp mặt trong bộ phim khoa học viễn tưởng hài hước mang tên James vs. His Future Self.