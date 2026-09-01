Phương Oanh tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên cặp song sinh

Phương Oanh chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh cùng hai con dạo phố trong kỳ nghỉ lễ.

Khoảnh khắc con gái Jenny tặng mẹ bông hoa đồng điệu màu trang phục khiến cô xúc động. Diễn viên cho biết bất kỳ khi nào có hoa trên tay, bé Jenny sẽ luôn mang đến và nói 'tặng mẹ'.

"Biết dắt tay rủ nhau đi cafe rồi", Phương Oanh chú thích khoảnh khắc đáng yêu của hai con.

Jenny được mẹ cho mặc áo dài, quàng khăn đỏ trong khi Jimmy mặc áo phông cờ đỏ sao vàng thể hiện tinh thần yêu nước khi đón Tết Độc lập.

Theo diễn viên, hai em bé sinh cùng ngày nhưng mỗi người một cá tính. Jenny ngọt ngào, ngộ nghĩnh và hay dỗi hờn còn Jimmy lạnh lùng, khó tính nhưng luôn biết nhường nhịn em.

Mới hơn hai tuổi nhưng con gái luôn khiến Phương Oanh bật cười vì sự đáng yêu.

Hàng nghìn khán giả theo dõi fanpage diễn viên bày tỏ sự thích thú trước biểu cảm của Jenny. "Hai bé lớn nhanh, đáng yêu quá", "Jen càng lớn càng giống mẹ, xinh xắn quá"...

Nhiều người còn nhận xét Jenny trông như "bà cụ non" trong dáng ngồi này.

Từ khi chào đời hồi tháng 5/2024, cặp song sinh nhà Phương Oanh luôn nhận sự quan tâm lớn từ công chúng. Hai bé từng cùng mẹ nhận giải Hot Mom & Hot Kid tại giải thưởng Ngôi sao của năm do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức.