An Tây bật khóc khi gặp gia đình sau phán quyết, nhắn gửi lời xin lỗi

Em trai An Tây tiết lộ khoảnh khắc xúc động khi chú từ Tây Ban Nha sang thăm chị

Theo chia sẻ của em trai, cả gia đình vui mừng khi nhận thấy An Tây có tinh thần tích cực. Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy vui và nhẹ nhõm vì mọi chuyện cuối cùng đã có kết quả, đồng thời cho rằng giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua. Thời gian tới, cô muốn tập trung vào những điều phía trước, cố gắng cải tạo tốt và tận dụng khoảng thời gian này để làm những việc có ích.

Em trai An Tây tiết lộ khoảnh khắc xúc động khi chú từ Tây Ban Nha sang thăm chị. Ảnh chụp FBNV ngày 11/9

Khoảnh khắc khiến gia đình xúc động nhất là khi người chú bất ngờ xuất hiện. Do không được báo trước, An Tây đã bật khóc khi nhìn thấy chú bước vào. Cô không nghĩ người chú sẽ từ Tây Ban Nha bay sang để thăm mình.

Em trai An Tây cũng kể cho chị gái nghe về bài đăng anh từng chia sẻ với mọi người, trong đó thông báo tình hình của cô. Theo anh, bài viết nhận được hàng nghìn bình luận động viên cùng những lời chúc tốt đẹp gửi tới An Tây.

Nghe những chia sẻ này, An Tây một lần nữa bật khóc và nhờ em trai gửi lời xin lỗi, cảm ơn tới mọi người. Cô cho biết bản thân nhớ gia đình, bạn bè và những người đã luôn quan tâm, động viên mình trong thời gian qua.

Sáng 3/9, TAND TP.HCM tuyên án người mẫu An Tây, tên thật Andrea Aybar Carmona, với tổng mức án 8 năm tù về hai tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, An Tây nhận 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mức án này thấp hơn mức 9-11 năm tù mà Viện kiểm sát đề nghị trước đó.

Sau khi phiên tòa khép lại, em trai An Tây, Rufino Aybar (Tây Ba Lô), đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Anh gửi lời cảm ơn đến các luật sư đồng hành cùng chị gái, đồng thời nhắn nhủ An Tây cố gắng vượt qua quãng thời gian phía trước, khẳng định gia đình luôn ở bên và chờ cô trở về.

Tây Ba lô và An Tây. Ảnh: FBNV

Theo Tây Ba Lô, 8 năm là một quãng thời gian rất dài và chắc chắn là nỗi buồn khó diễn tả thành lời đối với gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng là từ hôm nay, mọi việc đã có câu trả lời rõ ràng để chị gái có thể bắt đầu một chặng đường phía trước.

Anh cảm ơn những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự tận tâm và cố gắng của các luật sư trong suốt quá trình đồng hành, hỗ trợ và bào chữa cho chị gái.

Bên cạnh đó, Tây Ba Lô cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, hỏi thăm và động viên gia đình trong suốt thời gian qua. Anh cho biết gia đình thực sự trân trọng những tình cảm này.

Nhắn nhủ đến chị gái, Tây Ba Lô viết: “8 năm nghe thật dài, nhưng rồi từng ngày, từng tháng cũng sẽ trôi qua. Dù có những ngày mọi thứ tưởng như quá nặng nề, chị hãy nhớ rằng phía sau chị vẫn luôn có một gia đình yêu thương chị, một mái nhà luôn chờ chị trở về”.

Cuối lời, em trai An Tây động viên chị gái cố gắng vượt qua những năm tháng phía trước: “Cố lên chị nhé. Chúng ta rồi sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng này. Yêu chị".

An Tây (Andrea Aybar) và em trai Rufino Aybar (Tây Ba Lô) đều mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng lớn lên tại Việt Nam từ nhỏ. Andrea sinh năm 1995, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và sáng tạo nội dung. Cô cùng em trai được chú ý trên mạng xã hội nhờ những video đời thường, hài hước và màn tương tác thân thiết giữa hai chị em.

Rufino sinh năm 1998, được biết đến với biệt danh Tây Ba Lô, sở hữu chiều cao 1,95 m và từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Anh cũng là nhà sáng tạo nội dung được nhiều khán giả biết đến với các video về cuộc sống, văn hóa và trải nghiệm tại Việt Nam.

Hai chị em từng nhiều lần xuất hiện cùng bố trong các video trên mạng xã hội, qua đó cho thấy mối quan hệ gần gũi của gia đình. Bố của An Tây là người Valencia, Tây Ban Nha. Theo chia sẻ trước đây của An Tây, bố mẹ cô đã chia tay trước khi gia đình sang Việt Nam sinh sống; sau đó, bố cô tái hôn.