Tôn Thiên - từ cô gái 7 năm học ballet đến nữ chính gây sốt “Đầu xuân tươi sáng”

Nữ chính sở hữu vẻ đẹp trong trẻo

Trong “Đầu xuân tươi sáng”, Tôn Thiên vào vai Thượng Chi Đào, một cô gái trẻ bước vào môi trường công sở và dần nảy sinh tình cảm với cấp trên Loan Niệm, do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai.

Không phải kiểu nữ chính được xây dựng quá hoàn hảo, Thượng Chi Đào gần gũi với đời sống. Cô mặc những món đồ bình dân, sống trong khu phố không quá sang trọng và có những phút vụng về, bối rối rất đời thường. Chính sự tự nhiên này giúp nhân vật nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Tôn Thiên gây chú ý với vai Thượng Chi Đào trong “Đầu xuân tươi sáng”. (Ảnh: Netflix)

Sinh năm 1997 tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, nữ diễn viên cao khoảng 1,72 m, sở hữu vóc dáng thanh mảnh và đôi chân dài. Gương mặt sáng, đường nét mềm mại cùng thần thái trong trẻo giúp Tôn Thiên phù hợp với những vai diễn thanh xuân, tình cảm.

Tại Trung Quốc, cô từng được khán giả gọi bằng biệt danh “Đông Bắc Toàn Trí Hiền”, lấy cảm hứng từ quê nhà Đông Bắc và nữ diễn viên Hàn Quốc Jun Ji-hyun. Tuy nhiên, thay vì dựa hoàn toàn vào ngoại hình, Tôn Thiên lựa chọn xây dựng vị trí bằng chính các vai diễn.

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát và chiều cao 1,72 m.

7 năm học ballet trước khi đến với màn ảnh

Ít người biết trước khi trở thành diễn viên, Tôn Thiên từng có nhiều năm theo đuổi ballet.

Cô học múa chuyên nghiệp suốt 7 năm tại trường trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Ballet từng là con đường mà nữ diễn viên nghiêm túc theo đuổi từ nhỏ. Một chấn thương đầu gối khiến Tôn Thiên phải từ bỏ ballet và chuyển hướng sang diễn xuất. Cô thi vào Học viện Hý kịch Trung ương, một trong những trường đào tạo nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng của Trung Quốc.

Trước khi đóng phim, Tôn Thiên từng có 7 năm theo học ballet chuyên nghiệp.

Bước ngoặt ấy không hề dễ dàng. Sau nhiều năm tập luyện ballet, Tôn Thiên phải bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác. Nhưng chính nền tảng múa đã giúp cô có lợi thế về hình thể, khả năng kiểm soát cơ thể và biểu cảm trước ống kính.

Trong một chia sẻ trước đây, khi Tôn Thiên quyết định từ bỏ ballet để theo diễn xuất, mẹ cô không trách con gái vì đã dành 7 năm cho múa. Bà chỉ nói đơn giản: “Muốn đi thì đi”. Sự ủng hộ ấy trở thành một phần quan trọng trong hành trình của nữ diễn viên.

Nhan sắc sáng cùng vóc dáng nổi bật là lợi thế của Tôn Thiên khi xuất hiện trên màn ảnh.

Từ vai phụ đến nữ chính được săn đón

Tôn Thiên ra mắt màn ảnh vào năm 2016. Hai năm sau, cô có vai chính đầu tiên trong “Mau đưa anh trai tôi đi”, vào vai một cô em gái cá tính, hài hước.

Cũng trong năm 2018, cô xuất hiện trong “Vườn sao băng” phiên bản Trung Quốc. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, Tôn Thiên vẫn để lại dấu ấn nhờ ngoại hình sáng và cách diễn tự nhiên. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong các dự án ngôn tình, thanh xuân và hiện đại.

Năm 2022, vai Cao Tân Di trong “Gió thổi nửa hạ” giúp Tôn Thiên được ghi nhận với giải Nữ diễn viên xuất sắc của năm tại Quốc kịch thịnh điển. Năm 2024, “Đông chí” tiếp tục giúp tên tuổi cô được chú ý khi bộ phim đạt thành tích tốt trên iQIYI tại nhiều thị trường.

Tôn Thiên cũng lần lượt nhận các giải thưởng và danh hiệu dành cho những gương mặt diễn viên trẻ có tiềm năng. Dẫu vậy, phải đến “Đầu xuân tươi sáng”, sức hút của cô mới thực sự lan rộng tại nhiều thị trường châu Á.

Tôn Thiên bắt đầu sự nghiệp màn ảnh từ năm 2016 và từng bước đảm nhận nhiều vai chính.

Thượng Chi Đào đưa Tôn Thiên đến gần khán giả

“Đầu xuân tươi sáng” lên sóng từ ngày 26.8 trên Youku và Netflix toàn cầu, nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ được bàn luận nhiều.

Tại Việt Nam, tác phẩm có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng Netflix. Bộ phim cũng ghi nhận thứ hạng cao tại một số thị trường châu Á. Sức hút của tác phẩm đến từ câu chuyện tình giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào.

Không quá chú trọng vào những màn thể hiện tình cảm trực diện, bộ phim sử dụng nhiều ánh mắt, khoảng cách, cử chỉ và những khoảnh khắc rất nhỏ để tạo nên cảm giác thân mật giữa hai nhân vật. Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên nhờ đó tạo được phản ứng hóa học khá tự nhiên.

Với Tôn Thiên, đây cũng là một vai diễn cho thấy sự trưởng thành của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động. Thượng Chi Đào không phải một cô gái hoàn mỹ. Cô có sự vụng về, nhạy cảm, đôi lúc thiếu tự tin nhưng cũng độc lập và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đó là kiểu nhân vật không cần quá nhiều lời thoại vẫn có thể tạo sự đồng cảm.

Tôn Thiên ghi điểm với thần thái nhẹ nhàng, trẻ trung nhưng không kém phần cuốn hút.

Không ồn ào, chọn cách đi đường dài

Trong thời điểm mạng xã hội có thể nhanh chóng biến một diễn viên thành ngôi sao, Tôn Thiên lại đi theo hướng khá khác biệt. Cô ít tạo dựng hình ảnh ồn ào, không thường xuyên xuất hiện trên các bảng xu hướng bằng những câu chuyện đời tư. Sức hút của nữ diễn viên chủ yếu đến từ phim ảnh.

Gương mặt sáng giúp nữ diễn viên phù hợp với nhiều kiểu tạo hình trên màn ảnh.

“Đầu xuân tươi sáng” vì thế được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Tôn Thiên. Từ một cô gái từng phải bỏ ballet vì chấn thương, cô bước sang diễn xuất và từng bước tìm được vị trí riêng trên màn ảnh.

Ở tuổi 29, Tôn Thiên vẫn sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, trong trẻo, nhưng những vai diễn gần đây cho thấy cô đang dần rời khỏi hình ảnh nữ diễn viên chỉ phù hợp với phim thanh xuân.

Thượng Chi Đào có thể chưa phải vai diễn lớn nhất về mặt nghệ thuật trong sự nghiệp Tôn Thiên, nhưng rõ ràng là vai diễn giúp khán giả biết đến cô nhiều hơn. Và với một nữ diễn viên từng bắt đầu từ những bước ballet đầu tiên, hành trình ấy có lẽ mới chỉ bước sang một chương mới.