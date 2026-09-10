Diễn viên đóng công an nhiều nhất màn ảnh Việt kỷ niệm 14 năm yêu vợ kém 11 tuổi bằng “công thức” đặc biệt

Nam diễn viên cho biết, đã tròn 14 năm kể từ ngày bà xã nhận lời yêu anh. Thời điểm hai người bắt đầu tìm hiểu và chính thức yêu nhau, cô vẫn đang ở độ tuổi 20.

Bảo Anh hài hước nhắc đến một công thức toán học nổi tiếng về “định mức tuổi tác của tình yêu” để nói về khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng. Theo cách tính của anh: 20 - 11 + 14 = 23. Như vậy, sau 14 năm bên nhau, “tuổi yêu” của nam diễn viên hiện vẫn chỉ là 23.

Bảo Anh cùng gọi về cho vợ và các con. Ảnh: FBNV

“Tức là tuổi yêu của mình đang chỉ 23 tuổi, vẫn thanh xuân, vẫn khỏe mạnh và vẫn còn nhiều thời gian... để yêu thương và chăm sóc cho cô ấy thật nhiều”, Bảo Anh viết.

Kèm theo những chia sẻ dí dỏm, nam diễn viên gửi lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy tình cảm tới bà xã: “Thương em”.

Sau 14 năm gắn bó, cách Bảo Anh nhìn về tình yêu vẫn mang màu sắc trẻ trung, hài hước. Thay vì nhấn mạnh khoảng cách 11 tuổi, nam diễn viên chọn cách biến con số này thành một phép tính thú vị để khẳng định tình cảm dành cho vợ vẫn luôn ở trạng thái “thanh xuân”.

Bảo Anh là diễn viên chuyên đóng công an trên màn ảnh Việt

Diễn viên Bảo Anh (sinh năm 1981) được đông đảo khán giả biết đến với hình tượng người chiến sĩ công an qua nhiều bộ phim như Mạch ngầm vùng biên ải, Khúc ca cho tình nhân, Người phán xử, Lật mặt, Kẻ sát nhân... Một trong những vai diễn để đời của anh là Bảo “Ngậu”, cảnh sát hình sự trong Người phán xử. Thành công của nhân vật này khiến Bảo Anh nhiều lần rơi vào tình huống dù đảm nhận vai diễn khác, khán giả vẫn đinh ninh anh là một cảnh sát ngầm.

Bảo Anh là diễn viên chuyên vào vai công an của màn ảnh Việt. Ảnh: VTV

Chia sẻ với Dân Việt về hình tượng đã gắn chặt với sự nghiệp, Bảo Anh cho biết đóng vai công an tưởng dễ nhưng thực tế không phải vậy. Theo nam diễn viên, nếu đảm nhận 10 nhân vật với 10 cuộc đời, số phận khác nhau thì việc tạo nên sự khác biệt tương đối thuận lợi. Trong khi đó, với những vai công an, dù cùng khoác màu áo xanh, anh vẫn phải tìm cách để mỗi nhân vật có tính cách, hoàn cảnh và cách thể hiện riêng.

“Khán giả luôn thắc mắc vì sao tôi chỉ làm những vai hình sự, coi đó là thói quen và con đường mòn của tôi. Nhưng thực tế, tôi cũng phải rất vất vả, đau đầu để tìm ra hướng đi mới cho nhân vật cũ. Cùng một màu áo xanh ấy nhưng lại phải làm thế nào để khán giả thấy những con người khác nhau, những tính cách khác nhau mới là điều khó”, Bảo Anh chia sẻ.

Sau Người phán xử, định kiến của khán giả về hình tượng công an mà Bảo Anh thường đảm nhận càng trở nên rõ nét. Ngay cả khi đóng vai Khải, một thợ sửa xe trong Ga-ra hạnh phúc, anh vẫn bị khán giả đặt nghi vấn về thân phận và đùa rằng biết đâu đến cuối phim, những người thợ trong gara lại là cảnh sát nằm vùng đang điều tra phá án.

Năm 2025, Bảo Anh tiếp tục trở lại màn ảnh với vai công an trong bộ phim chính luận Lằn ranh, đánh dấu 19 năm anh gắn bó với hình tượng người chiến sĩ công an trên màn ảnh.