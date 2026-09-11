Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang

MC Hoàng Oanh giới thiệu bạn trai, thủ môn Lê Giang Patrik, với ca sĩ Đoan Trang qua một cuộc gọi video.

Hoàng Oanh và Đoan Trang thân thiết từ thời gian cùng sống ở Singapore.

Từng chứng kiến Hoàng Oanh trải qua giai đoạn ly hôn, Đoan Trang thấy mừng khi đàn em hạnh phúc trong tình yêu mới.

Hoa hậu Bảo Ngọc diện trang phục thanh lịch dự sự kiện sau khi khép lại hành trình Miss World 2026.

Diễn viên Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc mặn mà trong bộ ảnh mới.

Dàn nghệ sĩ 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa đầu tiên họp mặt.

Cựu người mẫu Tiến Đoàn chăm đến phòng gym. Anh giữ kỷ luật để duy trì vóc dáng dù không còn hoạt động showbiz.

Diễn viên Hiền Mai ngắm cảnh ở Nhật.

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Hoa hậu Mai Phương bận rộn với nhiều dự án sau khi tách khỏi công ty quản lý, chuyển sang hoạt động độc lập.

Con gái MC Cát Tường ra sân bay đón mẹ từ Australia trở về.

Người mẫu Đàm Quang Phúc trở lại showbiz sau thời gian tạm ngừng sự nghiệp để điều trị bệnh viêm não