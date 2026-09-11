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Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang

Sự kiện: Giải trí

MC Hoàng Oanh khoe người yêu thủ môn với ca sĩ Đoan Trang; hoa hậu Bảo Ngọc mặc thanh lịch đi sự kiện.

Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang - 1

MC Hoàng Oanh giới thiệu bạn trai, thủ môn Lê Giang Patrik, với ca sĩ Đoan Trang qua một cuộc gọi video.

Hoàng Oanh và Đoan Trang thân thiết từ thời gian cùng sống ở Singapore.

Từng chứng kiến Hoàng Oanh trải qua giai đoạn ly hôn, Đoan Trang thấy mừng khi đàn em hạnh phúc trong tình yêu mới.

Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang - 2

Hoa hậu Bảo Ngọc diện trang phục thanh lịch dự sự kiện sau khi khép lại hành trình Miss World 2026.

Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang - 3

Diễn viên Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc mặn mà trong bộ ảnh mới.

Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang - 4

Dàn nghệ sĩ 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa đầu tiên họp mặt.

Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang - 5

Cựu người mẫu Tiến Đoàn chăm đến phòng gym. Anh giữ kỷ luật để duy trì vóc dáng dù không còn hoạt động showbiz.

Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang - 6

Diễn viên Hiền Mai ngắm cảnh ở Nhật.

Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang - 7

Á hậu Hoàng Thuỳ dạo chơi trên bãi biển.

Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang - 8

Hoa hậu Mai Phương bận rộn với nhiều dự án sau khi tách khỏi công ty quản lý, chuyển sang hoạt động độc lập.

Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang - 9

Con gái MC Cát Tường ra sân bay đón mẹ từ Australia trở về.

Ảnh sao 11/9: Hoàng Oanh khoe bạn trai Lê Giang Patrik với Đoan Trang - 10

Người mẫu Đàm Quang Phúc trở lại showbiz sau thời gian tạm ngừng sự nghiệp để điều trị bệnh viêm não

Công việc không lương suốt 20 năm của MC Quyền Linh
Công việc không lương suốt 20 năm của MC Quyền Linh

MC Quyền Linh hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc làm việc không lương cho con gái suốt 20 năm qua. Bà xã của nam MC bình luận một câu khiến fan chú ý.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2026 22:53 PM (GMT+7)
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