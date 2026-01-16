Phim tôn vinh nghề xiếc vượt 'Avatar' và 'Thiên đường máu', dẫn đầu phòng vé Việt

Chỉ sau 2 ngày chiếu sớm, Con kể ba nghe của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim dắt túi hơn 6 tỷ đồng với 12.816 vé bán ra trên khoảng 2353 suất chiếu (tính đến sáng 15/1). Phim vượt qua bom tấn Avatar 3 cũng như Thiên đường máu để dẫn đầu rạp Việt về số lượng vé bán ra trong ngày.

"Con kể ba nghe" là phim Việt hiếm hoi khai thác về nghệ thuật xiếc.

Con kể ba nghe gây chú ý khi là dự án Việt hiếm hoi khai thác về nghệ thuật xiếc trên màn ảnh rộng. Phim ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Lấy bối cảnh thế giới xiếc rực rỡ sắc màu, Con kể ba nghe mở ra câu chuyện xúc động về mối quan hệ rạn nứt giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc, cũng là người cha đơn thân - và Minh (Hạo Khang), cậu con trai đang ở độ tuổi vị thành niên với nhiều tổn thương. Khi nhận ra con trai xuất hiện những dấu hiệu bất ổn, ông Thái buộc phải đối diện với nỗi lo lớn nhất của đời làm cha. Trong nỗ lực níu giữ sợi dây kết nối mong manh, người cha tìm mọi cách để bước vào thế giới của con nhưng càng cố gắng, ông càng nhận ra khoảng cách giữa hai cha con không thể được lấp đầy bằng sự áp đặt mù quáng, bảo thủ và cả thiếu hiểu biết.

Từ đó, phim mở ra hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ, nơi cha và con từng bước tìm lại sợi dây kết nối đã tưởng chừng đánh mất.

Bên cạnh những phân cảnh xúc động, phim cũng chiêu đãi khán giả bằng loạt tiết mục xiếc hồi hộp, nhiều mảng miếng hài được cài cắm từ đầu đến cuối phim tạo nên một màu sắc điện ảnh khác biệt.

Đặc biệt, Con kể ba nghe còn ghi dấu ấn với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực. Kiều Minh Tuấn đã có màn hóa thân bùng nổ trong hình ảnh người nghệ sĩ xiếc bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại bất lực khi đối diện với chính con trai của mình. Trong khi đó, diễn viên nhí Hạo Khang gây ấn tượng khi lột xác khỏi hình ảnh hồn nhiên, chinh phục khán giả bằng vai diễn nặng tâm lý nặng, thể hiện trọn vẹn hình ảnh cậu con trai nhiều tổn thương trong hành trình trưởng thành.

Dàn diễn viên phụ Quốc Khánh, Lê Lộc, Phương Thanh, Hồng Ánh, Mai Cát Vi, Yến Nhi… góp phần tạo nên tổng thể nhân vật tròn trịa, duyên dáng.

Kiều Minh Tuấn tiếp tục có một vai diễn ấn tượng.

Con kể ba nghe có sự đồng hành của các nghệ sĩ xiếc thực thụ và đội ngũ cố vấn chuyên môn, trong đó có NSND Hoàng Hữu Mười (Phi Vũ) – người đã gắn bó hơn 47 năm với sân khấu xiếc và từng giữ vai trò Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Theo đạo diễn Đỗ Quốc Trung, bộ phim không chỉ là tác phẩm điện ảnh đơn thuần mà còn mang giá trị tri ân, tôn vinh nghệ thuật xiếc - loại hình gắn bó với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Tuy vậy bên cạnh những điểm sáng, Con kể ba nghe vẫn còn một số hạn chế về nhịp đầu phim chậm, vài chi tiết vẫn chưa được giải quyết triệt để. Việc gắn nhãn 13+ cho một câu chuyện với các vấn đề liên quan tới trầm cảm, tự tử cũng gây bàn luận.

Phim bắt đầu công chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 16/1/2026.