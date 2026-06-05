Phim tài liệu hé lộ căn bệnh âm thầm hành hạ Marilyn Monroe

Theo bộ phim, việc Monroe nhiều lần sảy thai, thường xuyên nhập viện vì những vấn đề sức khỏe khó lý giải và bị gắn mác là người "khó tính" rất có thể đều liên quan đến căn bệnh gây đau đớn này.

Tại buổi chiếu phim ở khách sạn Whitby hôm 2/6 nhân dịp sinh nhật Marilyn Monroe, đồng đạo diễn Sammy Jaye cho biết: "Cách Marilyn Monroe được khắc họa suốt nhiều năm qua không hoàn toàn chính xác. Nếu ai đó từng nhìn nhận bà theo hướng tiêu cực, họ nên hiểu rằng bà đã phải chịu đựng căn bệnh này trong thời đại mà phụ nữ hiếm khi chia sẻ được những vấn đề sức khỏe cá nhân. Bà gần như phải đối mặt với mọi thứ một mình".

Marilyn Monroe trên tạp chí Photoplay năm 1953.

Bộ phim tài liệu End of the Cycle nâng cao nhận thức về căn bệnh lạc nội mạc tử cung thông qua câu chuyện của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Nữ diễn viên Amy Schumer, vũ công Julianne Hough, vận động viên đoạt huy chương Olympic Brittany Brow... cũng góp mặt trong phim.

Đại diện quản lý di sản của Marilyn Monroe cho biết: "Bằng việc chia sẻ khía cạnh này trong cuộc đời Marilyn qua End of the Cycle, chúng tôi hy vọng có thể tôn vinh di sản của bà, nâng cao nhận thức về bệnh lạc nội mạc tử cung, khuyến khích các cuộc thảo luận cởi mở hơn và thúc đẩy những nghiên cứu cần thiết để tạo ra sự thay đổi".

Theo Page Six, lạc nội mạc tử cung là tình trạng các mô tương tự lớp niêm mạc phát triển bên ngoài tử cung, gây đau đớn kéo dài và ảnh hưởng khả năng sinh sản. Hiện căn bệnh chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn và việc chẩn đoán thường phải dựa vào phẫu thuật nội soi. Ước tính khoảng 200 triệu người trên thế giới đang mắc bệnh.

Nhà báo Anthony Summers, tác giả cuốn sách Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe xuất bản năm 1985, cho biết ông đã xác nhận chẩn đoán bệnh của Monroe thông qua bác sĩ điều trị cho minh tinh.

Trong sách, Summers viết: "Tình trạng bệnh của Marilyn nghiêm trọng đến mức phá hủy các cuộc hôn nhân, ước mơ làm mẹ, sự nghiệp và cuối cùng là cả cuộc đời bà. Vào thời điểm chưa có các phương pháp phẫu thuật bảo tồn hoặc điều trị hiệu quả, căn bệnh khiến bà ngày càng phụ thuộc vào thuốc giảm đau mạnh, thuốc an thần, dẫn đến lệ thuộc".

Một chi tiết được đề cập trong phim là trước ca phẫu thuật cắt ruột thừa vào tháng 4/1952, Monroe đã dán một mảnh giấy lên bụng gửi bác sĩ với lời khẩn cầu: "Xin hãy cứu lấy những gì có thể. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ. Bác sĩ có con và hẳn hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào. Xin bác sĩ Rabwin, tôi tin bằng cách nào đó bác sĩ sẽ giúp được tôi".

Bà tiếp tục viết: "Cảm ơn... Vì Chúa, xin đừng cắt bỏ buồng trứng của tôi".

Marilyn Monroe năm 1955. Ảnh: Courtesy National Portrait Gallery

Marilyn Monroe (1926-1962) là một trong những biểu tượng điện ảnh nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Bà khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi trở thành ngôi sao Hollywood nhờ các bộ phim ăn khách như Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire và Some Like It Hot. Với vẻ đẹp quyến rũ cùng sức hút đặc biệt trên màn ảnh, Monroe trở thành biểu tượng gợi cảm của nước Mỹ những năm 1950.

Về đời tư, minh tinh trải qua ba cuộc hôn nhân với huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio, nhà viết kịch Arthur Miller và sĩ quan cảnh sát James Dougherty. Các cuộc hôn nhân đều kết thúc trong đổ vỡ và bà không có con. Monroe qua đời ở tuổi 36 vào năm 1962 do dùng quá liều thuốc an thần nhóm barbiturat.