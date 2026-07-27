Hôn nhân của Đức Hiếu và MC Thùy Linh

Sự trở lại của Đức Hiếu ở phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn thu hút sự chú ý của khán giả. Vốn quen thuộc với những vai diễn hiền lành, chân chất, lần này Đức Hiếu hóa thân thành Sơn - doanh nhân thành đạt, điềm đạm nhưng mang nhiều ẩn số.

Sơn xuất hiện đúng thời điểm Diệu (Quỳnh Châu) vừa trải qua hàng loạt biến cố như ly hôn vì phát hiện chồng ngoại tình, công ty phá sản. Từng lớn lên cùng khu tập thể và có tình cảm với Diệu từ thuở nhỏ, Sơn chủ động giúp đỡ cô, từ việc mua lại công ty đến mời cô tiếp tục đảm nhận vị trí giám đốc. Sự xuất hiện của người đàn ông thành đạt, ga-lăng đúng lúc nữ chính rơi vào khủng hoảng khiến tuyến nhân vật này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Diễn xuất của Đức Hiếu trong phim Dưới ô cửa sáng đèn tạo thiện cảm với khán giả.

Những phân đoạn của Sơn và Diệu thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng số cùng hàng trăm bình luận. Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận mong đây sẽ là chuyện tình chữa lành sau những tổn thương mà Diệu phải trải qua. Tuy nhiên, không ít người hoài nghi Sơn còn có mục đích khác khi tiếp cận cô.

Sơn là chủ đầu tư dự án cải tạo khu tập thể cũ, đang vấp phải sự phản đối của cư dân. Một số khán giả đặt giả thuyết Sơn muốn thông qua Diệu để tạo thiện cảm và thuận lợi hơn trong quá trình triển khai dự án. Ngược lại, có ý kiến tin rằng Sơn đơn thuần là mối tình được biên kịch cài cắm từ quá khứ và mang đến cái kết đẹp cho nữ chính.

Chia sẻ với Tiền Phong, Đức Hiếu cho biết bất ngờ trước hiệu ứng mà nhân vật Sơn cũng như bộ phim tạo ra. Khi nhận lời tham gia, anh bị thuyết phục bởi kịch bản và cách xây dựng nhân vật.

"Tôi luôn quan niệm diễn viên chỉ có thể làm tốt nhất phần việc của mình trên trường quay. Còn việc bộ phim được khán giả yêu thương phụ thuộc nhiều yếu tố. Vì thế, khi thấy mọi người bàn luận, chia sẻ và dành tình cảm cho phim, đó là niềm hạnh phúc lớn đối với cả ê-kíp", Đức Hiếu nói.

Điều khiến Đức Hiếu thích nhất ở Sơn là nhân vật có nhiều lớp cảm xúc. Càng theo dõi sẽ càng hiểu những góc khuất và lựa chọn mà nhân vật phải đối mặt.

“Tôi luôn thích những vai diễn có ‘đất’ để khai thác nội tâm hơn là chỉ thể hiện bằng lời thoại. Đó cũng là điều khiến tôi dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho vai diễn”, anh nói.

Đức Hiếu kết hôn với MC Thùy Linh năm 2021. Cặp đôi có con gái đầu lòng vào cuối năm 2025. Nam diễn viên cho biết từ khi lên chức, cuộc sống của hai vợ chồng có nhiều thay đổi. Điều giúp họ giữ được sự cân bằng là chia sẻ và đồng hành với nhau.

"Hai vợ chồng tôi thống nhất nguyên tắc rất đơn giản là ai rảnh thì ưu tiên việc nhà và chăm con trước", nam diễn viên nói.

Theo Đức Hiếu, cả anh và vợ đều có lịch làm việc thất thường. Có những ngày anh bận ghi hình từ sáng đến tối, trong khi nhiều thời điểm MC Thùy Linh phải dẫn chương trình hoặc lên sóng trực tiếp. Vì vậy, thay vì phân chia công việc theo khuôn mẫu, cả hai luôn chủ động điều chỉnh lịch trình để hỗ trợ nhau.

Hình ảnh gia đình diễn viên Đức Hiếu.

Nam diễn viên cũng thừa nhận việc trở thành cha đã khiến bản thân thay đổi, “biết sống chậm hơn và có trách nhiệm hơn”. Trước đây, sau mỗi dự án anh thường nghỉ ngơi hoặc thử sức với điều mới. Bây giờ, điều đầu tiên nam diễn viên nghĩ đến là trở về nhà với con.

"Tôi muốn mỗi vai diễn mình nhận đều thực sự xứng đáng với thời gian phải xa gia đình và mỗi lần xuất hiện trước khán giả đều là phiên bản tốt hơn", anh nói.

Bên cạnh diễn xuất, Đức Hiếu thử sức với lĩnh vực kinh doanh. "Nghề diễn mang lại cho tôi nhiều niềm vui, nhưng cũng có đặc thù là thu nhập không ổn định. Vì vậy, tôi muốn xây dựng thêm một công việc khác để có nguồn thu bền vững, vừa chăm lo cho gia đình, vừa giúp mình yên tâm theo đuổi nghệ thuật", anh chia sẻ.

Đức Hiếu sinh năm 1992, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim như Ráng chiều, Trên dòng Păng Pơi, Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà hạnh phúc, Hồ sơ cá sấu, Gió ngang khoảng trời xanh, Lằn ranh, Dưới ô cửa sáng đèn…