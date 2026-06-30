Cara Delevingne kể từng hẹn hò Amber Heard, Johnny Depp 'phát điên vì ghen'

Trong cuộc trò chuyện trên podcast The Louis Theroux phát sóng hôm 29/6, Cara Delevingne được hỏi về tin đồn cô hẹn hò Amber Heard trong thời gian nữ diễn viên Aquaman làm thủ tục ly hôn Johnny Depp.

Người mẫu đáp: "Tôi có nên bình luận về chuyện này không? Mọi người đồn vậy vì chúng tôi cùng đóng bộ phim London Fields. Johnny cũng tham gia phim đó. Tôi nghĩ anh ấy thực sự phát điên vì ghen tuông. Nhưng vào thời điểm đó thì không có chuyện gì xảy ra cả. Mãi sau này, khi họ đã ly hôn, thì đúng là có".

Amber Heard (trái) và Cara Delevingne. Ảnh: Instagram

Cara Delevingne cho biết cô và Amber Heard đã thân thiết trong một thời gian dài trước khi nảy sinh tình cảm. Cô cũng nói sau đó Amber còn có những mối quan hệ khác. Khi người dẫn chương trình nhắc đến tỷ phú Elon Musk, Cara đáp: "Đúng vậy."

Năm 2020, giữa vụ kiện ồn ào với Johnny Depp, Amber Heard từng vướng cáo buộc qua đêm với cả Elon Musk và Cara Delevingne tại căn penthouse ở Los Angeles trong thời gian vẫn kết hôn với Depp. Josh Drew - chồng cũ của Raquel Pennington, bạn thân Amber Heard - đưa ra thông tin này trong lời khai với nhóm luật sư của Johnny Depp. Tuy nhiên, ngay sau đó Elon Musk đã lên tiếng bác bỏ.

Amber Heard công khai mối quan hệ với tỷ phú Elon Musk trên Instagram vào tháng 4/2017, sau khi hoàn tất ly hôn với Johnny Depp. Ảnh: Instagram

Amber Heard và Johnny Depp kết hôn vào tháng 2/2015. Tháng 5/2016, Amber đệ đơn ly hôn và hoàn tất thủ tục vào tháng 1/2017. Tháng 4 cùng năm, cô công khai mối quan hệ với tỷ phú công nghệ Elon Musk. Hai người hẹn hò đến đầu năm 2018. Trong khi đó, Amber và Cara Delevingne trước đây chưa từng xác nhận chuyện tình cảm.

Cara Delevingne công khai là người đồng tính nữ nhiều năm nay. Cô từng hẹn hò diễn viên Fast and Furious Michelle Rodriguez, ca sĩ St. Vincent và diễn viên Ashley Benson.

Cara Delevingne nổi tiếng trước tiên với vai trò siêu mẫu, từng là gương mặt của Victoria's Secret, trước khi chuyển sang diễn xuất với các phim Anna Karenina, Paper Towns, Suicide Squad, Valerian and the City of a Thousand Planets và series American Horror Story.

Amber Heard gắn bó với Johnny Depp (ảnh) từ năm 2012 đến 2016. Ảnh: MODE/AKM-GSI

Trong khi đó, Amber Heard cũng có các mối quan hệ đồng giới bên cạnh những mối tình khác. Cô hẹn hò nữ nhiếp ảnh gia Tasya van Ree từ năm 2008 đến 2012, sau đó có mối quan hệ với nhà quay phim Bianca Butti vào năm 2020. Những năm gần đây, diễn viên không công khai chuyện tình cảm và tập trung vào vai trò mẹ đơn thân của ba người con.