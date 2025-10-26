"Mỹ nhân đẹp nhất Vbiz" mắc bệnh lạ, sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng gây lo lắng

Theo tờ Sohu đưa tin Bạch Lộc gây hoang mang khi tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn, sa sút đến đáng ngại của mình. Mỹ nhân sinh năm 1994 cho biết cô bắt đầu bị suy nhược cơ thể, đau đầu dai dẳng, với cơn đau lan từ đầu đến cột sống cổ và cổ từ tháng 7. Đến tháng 8, vấn đề thể chất của cô ngày càng tồi tệ, không thể tiếp tục đóng phim và phải dừng hoạt động nghệ thuật công khai để điều trị.

Bạch Lộc mắc bệnh lạ, sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng và bị đau đầu dai dẳng.

Trong 2 tháng qua, các cơn đau vẫn dữ dội, khiến Bạch Lộc không thể ăn uống như người bình thường. Từ 1 người nặng 48kg (cao 1,65m), mỹ nhân Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 43kg, cơ thể suy yếu và từng có lúc rơi vào trạng thái kiệt quệ nguy hiểm.

Đáng lo lắng là Bạch Lộc chia sẻ cô đi khám ở các chuyên khoa nội - ngoại, thần kinh, nhưng vẫn không thể xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe sa sút. Các bác sĩ tạm thời xếp bệnh của cô vào diện "bệnh khó chẩn đoán".

Hiện, Bạch Lộc lựa chọn kết hợp điều trị bằng châm cứu và thuốc, nhờ vậy các triệu chứng dần thuyên giảm. Một bác sĩ đã nhiều lần di chuyển giữa Ninh Ba và Tượng Sơn, Trung Quốc (mỗi lượt hơn 3 tiếng) để khám và điều trị cho cô.

Bạch Lộc là tiểu hoa được săn đón, có lượng hùng hậu bậc nhất hiện tại ở showbiz Trung Quốc.

Tháng 9, trên mạng xã hội cá nhân, Bạch Lộc viết dòng trạng thái: "Hy vọng tháng 9 sẽ đối xử tốt với tôi hơn", báo hiệu sự chuyển biến tích cực. Đến tháng 10, khi bộ phim mới đóng máy, cô gần như đã hồi phục, cho biết "giờ ăn ngon miệng lắm", thể lực và tinh thần đều cải thiện rõ rệt.

Theo chia sẻ, Bạch Lộc từng trải qua phẫu thuật cột sống từ nhỏ và bị di chứng do thuốc gây mê, khiến cô rất dễ đau nhức khi ở môi trường lạnh. Nữ diễn viên phải đeo đai bảo vệ lưng trong thời gian dài. Ngoài ra, kết quả kiểm tra sức khỏe tháng 6/2025 cho thấy cô bị dị ứng với trứng, được cho là có liên quan đến việc suy giảm miễn dịch do áp lực công việc.

Sau khi hồi phục, Bạch Lộc mới chính thức chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, nhấn mạnh rằng cô không muốn được thương hại, đồng thời khuyên mọi người nên chú ý đến tín hiệu của cơ thể: "Khi cơ thể lên tiếng cảnh báo, hãy lắng nghe và chăm sóc kịp thời. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ".

Dù sức khỏe suy yếu, Bạch Lộc vẫn kiên trì hoàn thành các cảnh quay nặng trong phim Mạc ly. Cô cho biết bản thân và nhân vật Diệp Ly đều trải qua giai đoạn trầm lắng giống nhau và việc hồi phục trùng hợp với thời điểm quay những phân cảnh nhẹ nhàng, vui tươi hơn.

Nữ diễn viên Bạch Lộc.

Bạch Lộc sinh năm 1994, nổi lên sau bộ phim Chiêu Dao, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Bạch Nguyệt Phạn Tinh... Cô hiện là tiểu hoa thế hệ mới có lượng fan hùng hậu ở Cbiz. Bạch Lộc từng nhiều lần vào top mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc và của cả châu Á nhờ gương mặt thanh thoát, làn da trắng sứ và nụ cười rạng rỡ.

Ngoài ra, tại showbiz Trung Quốc, Bạch Lộc còn bị tiếng đóng phim với ai yêu người đó. Cô từng vướng tin hẹn hò với Hứa Khải, Ngạo Thụy Bằng, Trương Lăng Hách nhưng chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận.

Mối quan hệ tình ái mập mờ của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách từng nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông lẫn công chúng xứ tỷ dân.

Trong đó mối quan hệ của cô và Trương Lăng Hách tốn nhiều giấy mực của báo giới. Trương Lăng Hách và Bạch Lộc lộ bằng chứng hẹn hò từ tháng 9/2022. Họ được cho là nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong dự án Ninh An Như Mộng. Tuy nhiên, nguồn tin trong giới cho biết mối quan hệ của họ bị biên kịch Vu Chính - ông bầu nâng đỡ người đẹp 9X - phản đối dữ dội. Trước sự ngăn cấm của Vu Chính, cặp sao đã chia tay nhau vào tháng 8/2023.