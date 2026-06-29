Kanye West tổ chức sinh nhật xa hoa cùng vợ ở cung điện

Theo Page Six, chủ nhân giải Grammy tổ chức tiệc hóa trang mừng sinh nhật tuổi 49 với hơn 20 người bạn tại cung điện lịch sử này. Trong dịp đặc biệt, Kanye diện trang phục đen từ đầu đến chân, gồm mặt nạ che kín mặt, áo khoác, quần da và bốt.

Kanye West tạo dáng bên vợ giữ không gian lộng lẫy trong cung điện. Ảnh: Instagram Ye

Trong khi đó, bà xã Bianca Censori, 31 tuổi, gây chú ý với bộ corset màu kem tôn đường cong, kết hợp chân váy đồng điệu và phụ kiện đội đầu gắn lông vũ che kín khuôn mặt. Các khách mời cũng diện trang phục theo chủ đề tương tự, đeo nhiều kiểu mặt nạ.

Sau bữa tiệc tại Versailles, vợ chồng Kanye tiếp tục cuộc vui cùng bạn bè tại khách sạn sang trọng Airelles Château de Versailles, nằm trong khuôn viên cung điện. Nguồn tin của Page Six và TMZ cho biết cặp sao chi gần 400.000 USD cho sự kiện này.

Vợ chồng Kanye West bên bạn bè trong tiệc sinh nhật. Ảnh: Backgrid

Trên Instagram hôm 28/6, Kanye West cũng chia sẻ loạt ảnh từ buổi tiệc, trong đó có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên vợ.

Tiệc sinh nhật xa hoa diễn ra không lâu sau khi West đón tuổi mới cùng Bianca Censori hôm 8/6. Khi đó, kiến trúc sư 31 tuổi đã đăng trên Instagram Stories những bức ảnh ngọt ngào cùng đoạn video ghi lại cảnh chồng hát với một người bạn để chúc mừng sinh nhật anh.

"Chúc mừng sinh nhật Ye. Em yêu anh hơn cả cuộc sống", cô viết, trước khi gọi West là "người đồng hành suốt đời" trong một bài đăng khác.

Cặp sao cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng Pháp Ciel Bleu ở Amsterdam, Hà Lan trong dịp cuối tuần mừng sinh nhật rapper. Khi đó, West và Censori trông rất tình tứ khi sánh bước ra xe.

Vợ chồng Kanye West trong buổi đi chơi ở Amsterdam dịp sinh nhật. Ảnh: TMZ

Kanye West và Bianca Censori bí mật kết hôn vào tháng 12/2022 sau khoảng hai năm gặp gỡ. Từ khi cưới, Bianca trở thành người mẫu cho các thiết kế của Kanye và đồng hành cùng rapper trong mọi hoạt động.

Trước đó, Kanye có cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm với Kim Kardashian trước khi chia tay năm 2021. Hiện cả hai chia sẻ quyền nuôi bốn người con: North, Saint, Chicago và Psalm