Mỹ nhân Đài Loan suy sụp vì cắt bỏ toàn bộ tử cung

Theo diễn viên, ca mổ kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, do Lương Vân Phi bị dị ứng với nhiều loại thuốc nên hạn chế dùng thuốc giảm đau. Khi được đẩy ra khỏi phòng mổ, cô nằm trên giường khóc nức nở. Cô cho biết phải đối mặt với khó khăn tâm lý do dị ứng thuốc gây ra.

Lương Vân Phi sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Ảnh: Weibo

Lương Vân Phi cho biết nhiều năm qua cô bị đau bụng kinh dữ dội, rong kinh và thiếu máu kéo dài. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán cô mắc u xơ tử cung, song tháng trước xác định lại là lạc nội mạc tử cung. Theo nữ diễn viên, phương án điều trị duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

Sau ca mổ, cô trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý, băn khoăn về bản dạng và sự toàn vẹn của người phụ nữ khi không còn tử cung. "Mọi người đều nói tử cung là đặc điểm của nữ giới, vậy nếu tôi không có tử cung, liệu tôi có phải là một người phụ nữ không hoàn chỉnh?", cô nói.

Sau giai đoạn khó khăn, Lương Vân Phi tiết lộ đã dần học cách điều chỉnh cảm xúc. Cô tìm hiểu thông tin, suy nghĩ thấu đáo hơn về tương lai và tình trạng sức khỏe. Nữ diễn viên nói: "Tôi không quá vui cũng không quá buồn, chỉ lựa chọn đối diện một cách bình tĩnh. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn làm và điều quan trọng nhất lúc này là có một cơ thể khỏe mạnh".

Lương Vân Phi nổi tiếng có vóc dáng nóng bỏng. Ảnh: Weibo

Lương Vân Phi là diễn viên đến từ Đài Loan, từng gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Guoguang Help năm 2012. Cô có vóc dáng nóng bỏng, da ngăm đen gợi cảm.

Vân Phi từng trải qua giai đoạn trầm cảm nặng, thậm chí nghĩ quẩn nhưng may mắn được cứu sống.

Cô còn gây chú ý khi là bạn gái của nam diễn viên kiêm MC nổi tiếng của đài TVB Khổng Khổng. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2019, thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vài năm trước họ chia tay.