Cảnh phim em bé mắc bệnh tim bị bạn hù chết: ‘Đạo diễn, biên kịch quá ác’

Tập 9 phim Cách em một milimet tập trung vào biến cố tâm lý với những đứa trẻ làng Mây. Mạch phim nhẹ nhàng, trong sáng bị phá vỡ hoàn toàn ở tình tiết Quyên bị Hoàng đeo mặt nạ, choàng khăn đen dọa tới mức ngất xỉu rồi qua đời.

Không đơn thuần như thế, biên kịch tỏ ra nguy hiểm khi tạo tình huống để những người bạn của Quyên là Tú, Bách, Chiến và Thư hiểu lầm chính họ gây ra cái chết cho bạn thân.

Quyên ngất xỉu bên chiếc mặt nạ gớm ghiếc do Tú vẽ và người mang nó đến hiện trường chính là Bách. Cả hai dằn vặt, tự nhận mình là thủ phạm khiến Quyên ra đi đột ngột.

Bộ phim thành công khi lấy nước mắt khán giả, diễn xuất của dàn diễn viên nhí cũng chẳng có gì phải bàn cãi. Hàng trăm bình luận bày tỏ sự nức nở, thương xót khi nhân vật Quyên qua đời.

Tuy nhiên, không ít người để lại bình luận ngắn gọn: “Đạo diễn, biên kịch quá ác”.

Sự ra đi của nhân vật Quyên khiến khán giả hụt hẫng.

Biến cố trong phim không chỉ là cú sốc với các nhân vật, còn gây ám ảnh về mặt tâm lý với khán giả. Việc đẩy bi kịch cho bất cứ nhân vật nào dù là Tú, Bách hay Hoàng cũng đều thiếu nhân văn.

“Không nên đẩy tình huống tới mức này, đang là bộ phim hài hước, vui nhộn lại trở nên nặng nề”, “Thôi, tôi bỏ phim luôn”, “Không dám xem tiếp, buồn quá”, “Tình tiết thiếu nhân văn, không suy nghĩ đến cảm xúc của những bạn nhỏ bị tim như vậy à”, “Sao đạo diễn và biên kịch xây dựng tình huống đau lòng đến vậy”, “Sẽ là một bộ phim chữa lành có thể xem đi xem lại, tự nhiên đẩy bi kịch vào làm gì? Không chỉ ám ảnh bọn trẻ, ám ảnh cả những người xem phim”, “Mình người lớn mà xem còn thấy sốc. Thực sự không đồng tình. Phim có rất nhiều bạn nhỏ thích xem thì đừng nên đẩy bi kịch tới mức này. Ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu”, “Sau tập hôm nay thì nhà đài mất đi kha khá người xem, hỏng hết các thước phim đẹp nhẹ nhàng vui vẻ ở các tập trước”… là một số bình luận, góp ý trực tiếp tới ê-kíp làm phim Cách em một milimet.

Cũng có ý kiến bênh vực, cuộc sống còn nhiều tình huống gây bàng hoàng, xót xa hơn như thế. Một mặt biến cố có thể giúp những đứa trẻ sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn.

Đây được xem là nút thắt tâm lý, đường dây để phát triển tiếp câu chuyện của nhóm trẻ làng Mây ở phần 2.

Chia sẻ trong chương trình Cà phê sáng, biên kịch Thu Thủy cho biết giai đoạn cuối thời kỳ tuổi thơ sẽ xảy ra ra nhiều tình huống kịch tính và sự chia sẻ của nhóm bạn. Đây chính là bản lề để khi trưởng thành, họ có thể tìm lại nhau và gắn kết như năm xưa.

Bản thân biên kịch Thu Thủy khá khiêm tốn khi được hỏi lý giải về tình huống gây sốc ở tập 9. Chị hy vọng khán giả bình tĩnh, theo dõi tiếp diễn biến phim để có câu trả lời cho riêng mình. Tình tiết cái chết của Quyên nằm trong mạch chuyện và chuẩn bị khép lại thời tuổi thơ của các nhân vật.

Đảm nhận vai Quyên trong phim, diễn viên nhí Trần Tân Anh gửi lời chào tạm biệt khán giả. “Vậy là phép màu không đến với Quyên. Bé Quyên xin tạm biệt khán giả, chắc là hôm nay nhiều người đã khóc hết nước mắt vì bé Quyên. Đấy là bé Quyên của Cách em một milimet. Mong rằng bé Quyên sẽ đọng lại mãi trong lòng khán giả theo dõi bộ phim. Còn bé Tân Anh vẫn cố gắng ở những dự án tiếp theo”, Tân Anh chia sẻ.

Dự kiến, chỉ sau 3 tập nữa, phần một bộ phim Cách em một milimet sẽ kết thúc. Các diễn viên tham gia phần 2 gồm Trọng Lân, Huỳnh Anh, Quỳnh Châu, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng…