Phim có Việt Hương rời rạp

Riêng ngày 25/11, phim Cục vàng của ngoại chỉ còn 6 suất chiếu, theo số liệu của đơn vị thống kê phòng vé Box Office Vietnam. Tính đến 12h, dự án bán được 10 vé, dắt túi thêm 800.000 đồng. Cuối tuần qua, phim bán vé nhỏ giọt với 224 vé/17 suất chiếu, mang về 24,4 triệu đồng.

Hiện tại, bộ phim cơ bản đã rút khỏi phòng vé, chỉ còn vài suất chiếu giờ thấp điểm ở một cụm rạp cho đến khi hoàn toàn kết thúc hành trình vào ngày 27/11.

Với tổng doanh thu 82,3 tỷ đồng, bộ phim của đạo diễn Khương Ngọc được đánh giá thành công trong giai đoạn thấp điểm phòng vé. Đây cũng là dự án có thời gian trụ rạp dài so với các phim Việt phát hành gần đây. Cụ thể, Phá đám sinh nhật mẹ rời rạp sau 3 tuần khởi chiếu, Bịt mắt bắt nai (2 tuần), Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu (2 tuần), Đồi hành xác (11 ngày)…

Dù không được truyền thông, quảng bá rầm rộ, Cục vàng của ngoại vượt mốc 60 tỷ đồng sau khoảng 10 ngày công chiếu. Con số này ít nhiều gây bất ngờ với một dự án đề tài gia đình, tâm lý nhẹ nhàng.

Việt Hương, Hồng Đào trong phim Cục vàng của ngoại.

Tuy nhiên, mức tăng doanh thu phim chậm dần, thậm chí bị hất văng khỏi top 5 bảng tổng sắp phòng vé khi nhiều dự án nội địa và nước ngoài đổ bộ rạp Việt.

Điều này cho thấy phim có thể thu hút khán giả ban đầu bằng cảm xúc, nhưng không đủ sức giữ chân và nhanh chóng bị lãng quên khi thị trường có nhiều sự lựa chọn khác.

Cục vàng của ngoại quy tụ dàn diễn viên gồm Việt Hương, Hồng Đào, Hữu Châu, Lê Khánh, Băng Di… Phim xoay quanh mối quan hệ bà - cháu, bà Hậu (Việt Hương) là trụ cột tinh thần cho cháu ngoại khi con gái bỏ đi, xem cháu như “cục vàng” của đời mình.

Nhiều tình tiết trong cuộc sống thường ngày như bữa cơm, lời cằn nhằn, cách bà chăm sóc cháu… được tái hiện trên phim một cách tinh tế, chạm tới cảm xúc của khán giả. Thêm điểm cộng là diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội Việt Hương, Hồng Đào, Hữu Châu.

Tuy nhiên, hạn chế của phim là việc tác giả tham lam lồng ghép nhiều tuyến nhân vật, khiến kịch bản tổng thể bị dàn trải, vụn vặt. Câu chuyện bà cháu vì thế cũng thiếu sự tập trung, cao trào khiến khán giả hụt hẫng.

Về đạo diễn Khương Ngọc, anh cho rằng chấp nhận rủi ro, mọi lời khen chê khi làm phim Cục vàng của ngoại. Khương Ngọc chia sẻ kịch bản ban đầu còn an toàn, bình thường hơn vì anh không muốn làm một tác phẩm bị phim ảnh quá, chỉ muốn giàu chất đời.