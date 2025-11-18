Hai phim Việt cùng rút khỏi rạp

Tính đến 22h30, bộ phim Nhà ma xó chỉ bán được 29 vé trên tổng số 5 suất chiếu, bỏ túi 2,5 triệu đồng, theo Box Office Vietnam.

Phá đám sinh nhật mẹ không khả quan hơn khi doanh thu ngày chỉ dừng ở mức 10 triệu đồng với 127 vé trên tổng số 27 suất chiếu.

Ra rạp từ 31/10, Phá đám sinh nhật mẹ mới đạt doanh thu hơn 5,5 tỷ đồng. Trong khi Nhà ma xó thu về 18,2 tỷ đồng tính cả suất chiếu sớm từ 22/10.

Hiện tại, dự án Nhà ma xó chỉ còn rất ít suất chiếu ở 1-2 địa phương. Dự kiến phim hoàn toàn rút khỏi rạp từ 20/11.

Tương tự, Phá đám sinh nhật mẹ không còn suất chiếu ở các cụm rạp lớn và chính thức hoàn thành sứ mệnh ở rạp Việt từ ngày 17/11.

Phim Nhà ma xó và Phá đám sinh nhật mẹ rời rạp trong vài ngày tới.

Trên mạng xã hội, đại diện nhà sản xuất và ê-kíp liên tục đếm ngược thời gian Phá đám sinh nhật mẹ rút khỏi rạp.

Đạo diễn, biên kịch Nguyễn Thanh Bình thừa nhận anh tự đặt ra deadline cho phim với hy vọng kéo được những người còn đang phân vân ra rạp. Tuy nhiên, chiêu thức này gần như không có hiệu quả.

Trong những ngày qua, dự án bán vé chậm, doanh thu thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng phòng vé.

Theo đạo diễn, biên kịch Nguyễn Thanh Bình, anh thấy áy náy với nhà đầu tư khi doanh thu phim không như kỳ vọng. Đồng thời rút ra nhiều bài học cho bản thân về việc chọn lựa ê-kíp kỹ lưỡng hơn, nghiên cứu thị trường và biết chậm lại.

Có thể nói, Phá đám sinh nhật mẹ là trường hợp đáng tiếc ở rạp Việt dịp này. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, bộ phim có ý tưởng tốt, nhiều kỹ thuật kể chuyện thú vị, tuyến nhân vật của Hồng Ánh, Ngọc Sơn tạo sự khác biệt.

Tuy nhiên, dự án ra rạp không đúng thời điểm. Việc có tới năm bộ phim trong nước khởi chiếu trong hai tuần cuối tháng 10 được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng “nghẽn phòng vé”.

“Họ không phát hành vì thị trường đang có slot đẹp, mà do áp lực không thể trì hoãn thêm. Nếu để sang năm sau, phim sẽ bị xem là cũ, mất tính thời sự”, chuyên gia nhận định.

Với Nhà ma xó, nhiều bài bình luận từ giới chuyên môn và phản hồi khán giả cho thấy kịch bản là điểm yếu, thiếu cao trào và chứa những chi tiết gây tranh cãi. Việc phim lạm dụng lời thoại, yếu tố tục tĩu gây phản ứng ngược.

Việc cả Nhà ma xó và Phá đám sinh nhật mẹ sớm rút khỏi rạp không chỉ là thất bại đơn lẻ mà phản ánh dấu hiệu thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ. Đây cũng là bài học lớn cho các nhà sản xuất, nhà đầu tư để lựa chọn những dự án chất lượng, có chiến lược truyền thông và nghiên cứu thị trường một cách nghiêm túc, bài bản.