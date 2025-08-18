Ông bầu Dũng Taylor lên tiếng về tin ly hôn ca sĩ Thu Phương

Thời gian vừa qua, thông tin ca sĩ Thu Phương và chồng - Dũng Taylor đã "đường ai nấy đi" gây xôn xao. Mới đây (tối 13/8), chồng Thu Phương đã chính thức phản hồi trước tin đồn, Dũng Taylor khẳng định đây là thông tin sai lệch.

Chồng Thu Phương khó hiểu khi bị đồn là "gà trống nuôi con". (Ảnh: FBNV).

Thời gian gần đây, một số kênh YouTube lan truyền tin đồn rằng anh và ca sĩ Thu Phương đã chia tay và hiện sống cảnh "gà trống nuôi con". Trước thông tin này, chồng Thu lên tiếng trên trang cá nhân: "Theo giấy hôn thú thì mình vẫn là người có vợ, nhưng theo tin đồn trên YouTube thì mình đã bị vợ bỏ từ lâu, đang là gà trống nuôi con, thương lắm!". Những thông tin sai sự thật này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý dù hoàn toàn không có bằng chứng xác thực.

Thực tế, chồng Thu Phương thường xuyên gặp tình huống bị hỏi về chuyện hôn nhân, ngay cả trong những hoàn cảnh đời thường. Anh cũng kể, khi giúp đỡ các cô chú, bác và bà con, sau lời cảm ơn thường sẽ là câu hỏi: "Nghe nói anh và chị Phương chia tay rồi?". Nhân viên của anh cũng nhiều lần gặp tình huống tương tự khi bạn bè biết họ làm việc cho Dũng Taylor và Thu Phương. Điều này khiến anh nhận định rằng chỉ cần trả lời thiếu khéo léo, tin đồn có thể nhanh chóng bị coi là sự thật.

Dũng Taylor đăng ảnh hạnh phúc bên vợ con, phủ nhận thông tin ly hôn. Ảnh: FBNV.

Thu Phương hạnh phúc bên chồng và các con. (Ảnh: FBNV).

Kèm theo bài đăng, Dũng Taylor đăng ảnh vui vẻ bên vợ và con gái để phủ nhận việc rạn nứt hôn nhân.

Thu Phương và Dũng Taylor đã có nhiều năm chung sống nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Tháng 5/2023, Dũng Taylor xác nhận anh với Thu Phương đã đăng ký kết hôn tại Mỹ sau hơn 10 năm chung sống.

Vợ chồng ca sĩ dự định tổ chức hôn lễ tại Hải Phòng vào cuối tháng 12/2023 song phải lùi lịch vì Thu Phương bận rộn với lịch quay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Họ có hai người con là Gia Bảo và Thanh Thủy.

Dũng Taylor hạnh phúc vì sau 10 năm cầu hôn mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ ca sĩ Thu Phương. FBNV.

Ca sĩ Thu Phương (sinh năm 1972, quê Hải Phòng) là một trong những giọng hát tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam thập niên 1990. Sở hữu chất giọng trầm khàn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, cô ghi dấu ấn qua hàng loạt ca khúc được yêu thích và gặt hái nhiều giải thưởng, trong đó có Huy chương Vàng Liên hoan nhạc nhẹ Việt Nam toàn quốc năm 1995.