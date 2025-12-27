Taylor Swift được chồng sắp cưới 'tặng đồng hồ Rolex cùng loạt quà xa xỉ'

Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: Instagram

Nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun, Travis Kelce đã "chơi lớn" trong mùa lễ hội năm nay, chuẩn bị hàng loạt món quà xa xỉ cùng những kế hoạch bất ngờ dành cho vợ sắp cưới. Danh sách quà tặng mang chủ đề mùa đông bao gồm túi xách Dior trị giá 6.700 USD được chế tác từ da lộn cao cấp, đồng hồ Rolex giá 90.000 USD, áo cardigan cashmere có khóa kéo 4.000 USD, áo khoác phao 6.200 USD, quần trượt tuyết 4.300 USD, khăn choàng 1.900 USD từ nhà mốt Pháp, cùng nhiều mẫu áo khoác Prada sành điệu.

Travis Kelce được cho là đã tặng Taylor Swift đồng hồ Rolex, túi xách Dior.

Theo nguồn tin, Taylor Swift và Travis Kelce cùng chung niềm đam mê với đồng hồ. Cầu thủ, vốn nổi tiếng chu đáo và hào phóng, thường đánh dấu các cột mốc quan trọng hay dịp kỷ niệm bằng một chiếc đồng hồ mới để bổ sung vào bộ sưu tập của cả hai.

Bên cạnh quà tặng, Travis Kelce còn lên kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng trượt tuyết cùng Taylor để tận hưởng không khí mùa đông. Ngôi sao NFL hy vọng những món quà được lựa chọn kỹ lưỡng và rất hữu ích cho chuyến đi sắp tới sẽ khiến vị hôn thê thích thú.

Cặp sao trong kỳ nghỉ mùa đông năm ngoái. Ảnh: Instagram

"Anh ấy mong được cùng Taylor lên núi nghỉ dưỡng, tận hưởng một kỳ nghỉ mùa đông đúng nghĩa với trượt tuyết, sô-cô-la nóng, những căn phòng ấm cúng và thư giãn ngắm tuyết rơi. Anh ấy đã chuẩn bị cho việc này suốt nhiều tuần, lựa chọn các món đồ từ những thương hiệu yêu thích của cô ấy như Dior, để đảm bảo Taylor có những bộ trang phục hoàn hảo cho chuyến đi", nguồn tin cho biết.

Trong tập phát sóng hôm thứ Tư của podcast New Heights, Travis Kelce tiết lộ một trong những món quà Taylor Swift yêu thích nhất anh từng tặng là chiếc máy cắt bánh mì. Ngôi sao bóng bầu dục 36 tuổi cho biết anh chọn món quà này vì bạn gái đã "làm quá nhiều bánh sourdough". Kelce hài hước nói thêm: "Chao ôi, hệ tiêu hóa của tôi giờ khỏe nhất trần đời rồi. Anh yêu em, Tay".

Nữ ca sĩ Look What You Made Me Do và Travis Kelce công bố đính hôn trong một bài đăng chung trên Instagram hôm 26/8, sau hai năm hẹn hò. Các nguồn tin nói với Page Six, Swift dự định tổ chức đám cưới tại Ocean House, một khu nghỉ dưỡng ven biển ở Rhode Island, vào thứ Bảy, ngày 13/6/2026.

Địa điểm này nằm gần biệt thự rộng hơn 1.000 m2 của Taylor Swift tại Rhode Island - căn nhà cô mua năm 2013 với giá 17,75 triệu USD. Ca sĩ Selena Gomez và siêu mẫu Gigi Hadid nhiều khả năng sẽ làm phù dâu cho nữ ca sĩ.