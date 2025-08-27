Taylor Swift nhận được lời chúc phúc từ Tổng thống Mỹ

Truyền thông phương Tây thông tin vài tiếng sau khi Taylor Swift công bố đính hôn, Tổng thống Mỹ được hỏi trong cuộc họp nội các về đám cưới sắp tới của ngôi sao này.

"Vâng, tôi chúc họ may mắn. Anh ấy là một vận động viên tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy cũng là người tuyệt vời. Cô ấy cũng là một người tuyệt vời vì vậy tôi chúc họ may mắn" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định.

Tổng thống Mỹ chúc phúc cho Taylor Swift và Travis Kelce

Cặp đôi công bố tin vui cho công chúng

Công chúng bày tỏ sự bất ngờ bởi lâu nay Tổng thống Mỹ nổi tiếng là người ghét Taylor Swift trên mạng xã hội. Đầu mùa hè này, ông cũng từng viết trên nền tảng Truth Social rằng: "Có ai nhận thấy rằng, kể từ khi tôi nói "ghét Taylor Swift" thì cô ấy không còn "hot" nữa không?".

Taylor Swift và Travis Kelce đã thông báo về lễ đính hôn trong một bài đăng chung trên nền tảng mạng xã hội Instagram. Họ cùng đăng bức ảnh kỷ niệm với dòng chú thích: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Chiếc nhẫn kim cương trên tay của Taylor Swift được xác nhận là món quà cầu hôn do Travis Kelce thiết kế cùng nhà chế tác Kindred Lubeck của thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Họ nhận nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Taylor Swift, 36 tuổi, là ngôi sao nhạc đồng quê nổi tiếng của Mỹ. Cô ra mắt từ năm 2006, gặt hái nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp. Trong khi đó, Travis Kelce bằng tuổi Taylor Swift, cũng là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều thành tích.