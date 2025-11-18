Tuấn Hưng: 'Không có nỗi đau, mất mát nào bằng sự chia ly'

Tối 17/11, sau khi chu toàn việc hiếu sự cho mẹ, ca sĩ Tuấn Hưng viết trên trang cá nhân: "Hôm nay là ngày buồn nhất kể từ khi con sinh ra đời vì phải xa mẹ. Không có nỗi đau, mất mát nào lớn bằng sự chia ly này, và chúng con phải chấp nhận sự thật như một phần của cuộc sống".

Ca sĩ tự an ủi rằng những ngày ốm bệnh, đau đớn của mẹ không còn nữa, giờ đây linh hồn bà đã về cõi vĩnh hằng. Anh hứa cùng các thành viên trong gia đình cố gắng niệm Phật, tu tâm tích đức để linh hồn mẹ được siêu thoát và về nơi đất Phật.

Tuấn Hưng cũng gửi lời cảm ơn tới họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè đã có mặt để tiễn đưa mẹ ở chặng đường cuối cùng.

Vợ chồng Tuấn Hưng bên các con trong đám tang mẹ. Ảnh: Hạ Vy

Ở phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hạnh Nguyên... để lại lời chia buồn và động viên Tuấn Hưng vượt qua nỗi đau. MC Đại Nghĩa còn bày tỏ với Tuấn Hưng: "Xin chia sẻ nỗi buồn này cùng bạn nhé. Mình cùng tuổi, năm nay chúng ta cùng chung nỗi mất mát to lớn này, nguyện cho bác được về chốn an lành".

Sáng cùng ngày, lễ viếng và truy điệu bà Nguyễn Thị Lam - mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng - diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp thân thiết với Tuấn Hưng như NSND Tự Long, NSND Thanh Lam, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tú Dưa, MC Anh Tuấn, MC Phí Linh, siêu mẫu Hạ Vy, danh thủ Hồng Sơn... đến chia buồn với gia đình và tiễn đưa bà. Trong tang lễ, Tuấn Hưng lộ vẻ mệt mỏi, tiều tụy.

Bà Nguyễn Thị Lam, mẹ ca sĩ Tuấn Hưng, mất lúc 21h15 ngày 15/11 sau thời gian mắc bạo bệnh, hưởng thọ 76 tuổi. Tối 15/11, Tuấn Hưng đăng bức hình chụp cùng mẹ hồi còn nhỏ và viết: "Nắm lấy tay con mẹ ơi. Con yêu mẹ". Sau đó ít tiếng anh chia sẻ tấm ảnh hoa sen màu đen trên trang cá nhân.

Tuấn Hưng và mẹ lúc sinh thời.

Nửa năm qua, mẹ Tuấn Hưng được điều trị ung thư tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Những tháng cuối đời, bà được con trai và con dâu chăm sóc tại nhà. Hồi tháng 7, Tuấn Hưng cho biết anh quyết định cạo đầu, xuống tóc ở núi Yên Tử và hàng ngày tụng kinh để nguyện cầu cho mẹ có sức khỏe tốt hơn. Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby thay nhau túc trực bên giường bệnh của mẹ.

Ca sĩ nói từ ngày mẹ mắc bạo bệnh, anh hiểu rõ hơn thế nào là vô thường. Anh nói mẹ dạy anh vững vàng, tin vào nhân quả, sống trọn vẹn từng ngày với lòng biết ơn. Sinh thời, bà Lam luôn hết lòng ủng hộ con trai trên chặng đường sự nghiệp. Tuấn Hưng cũng nhiều lần tôn vinh mẹ trên các sân khấu.

Tuấn Hưng tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt, từng là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu trước khi tách ra hoạt động solo. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi anh gồm Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Dối gian, Cầu vồng khuyết, Vẫn nhớ... Năm 2024, anh để lại dấu ấn khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.