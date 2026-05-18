Hải Đăng Doo bất ngờ lên tiếng khẳng định không sử dụng bóng cười, bị cắt ghép tin nhắn

Hải Đăng Doo khẳng định không sử dụng bóng cười, bị cắt ghép tin nhắn

Tối 17/5, Hải Đăng Doo bất ngờ lên tiếng về những ồn ào liên quan đến nghi vấn sử dụng chất cấm. Nam ca sỹ cho biết, sau những ngày bình tâm suy nghĩ, anh muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, đến công ty, các cộng sự và cả những chương trình, đối tác bị ảnh hưởng vì vụ việc của mình. Anh cũng muốn xin lỗi người hâm mộ đã đồng hành trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của anh.

“Hôm nay là ngày thứ 11 kể từ khi sự việc ồn ào xảy ra. Sau khoảng thời gian im lặng để bình tâm suy nghĩ, Doo muốn chính thức gửi lời xin lỗi và chia sẻ vài điều từ chính đáy lòng mình”, Hải Anh Doo bày tỏ.

Hải Đăng Doo khẳng định không sử dụng bóng cười. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ nói rằng, sự tin tưởng của một số người dành cho anh như một sự tha thứ vĩ đại, tiếp thêm sức mạnh để anh quyết định lên tiếng và bảo vệ mình trước búa rìu dư luận.

“Có lẽ điều khiến Doo cảm thấy áy náy nhất chính là đã làm những người yêu thương mình thất vọng, buồn lòng và phải chịu nhiều tổn thương vì những điều không đáng có. Sau tất cả, Doo chỉ muốn khẳng định rằng, Doo không mua bán, sử dụng bóng cười. Đồng thời, Doo không có mối liên hệ hay quen biết với tài khoản facebook “P.T.N.” được nhắc đến trong thời gian qua. Đối với việc này, Doo sẵn sàng gặp người đăng tin để làm rõ động cơ, mục đích của người ý đối với Doo.

Ngoài ra, lúc Doo gặp chuyện thì xuất hiện nhiều nội dung, tin nhắn được cho là của Doo lan truyền trên mạng xã hội. Doo mong mọi người có thể bình tĩnh nhìn nhận và kiểm chứng thông tin, vì có nhiều nội dung không chính xác, bị cắt ghép hoặc xuyên tạc, được sử dụng phần mềm cắt ghép, tạo tin giả trên nền số điện thoại của Doo. Có nội dung vu khống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống cá nhân của Doo cũng như những người liên quan”, Hải Đăng Doo khẳng định.

Theo Hải Đăng Doo, tất cả những vấn đề liên quan đến pháp lý, anh đã ủy quyền cho một công ty luật giải quyết. Về phía bản thân, anh không trách bất kỳ ai khi có những đánh giá chưa đúng về anh trong thời gian qua. Anh đón nhận mọi khen chê để tự sửa bản thân.

“Doo hiểu rằng, những lời giải thích lúc này không thể ngay lập tức lấy lại niềm tin của mọi người. Nhưng Doo vẫn muốn đối diện, muốn chịu trách nhiệm với những ảnh hưởng mà mình đã gây ra, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân để trưởng thành hơn sau biến cố này. Một lần nữa, Doo xin lỗi đã làm cho những người yêu thương Doo phải đau khổ và thất vọng, Doo sẽ tiếp tục sửa đổi bản thân để có một phiên bản tốt hơn trong thời gian tới”, Hải Đăng Doo chia sẻ thêm.

Lou Hoàng đã ủy quyền cho luật sư để bảo vệ hình ảnh bản thân

Cùng vướng ồn ào với Hải Đăng Doo, Lou Hoàng cũng nhanh chóng phản hồi trên mạng xã hội. Nam ca sĩ cho biết, chỉ sau khi luật sư hoàn tất các thủ tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp, anh mới đủ bình tĩnh để lên tiếng.

Lou Hoàng đã nhờ văn phòng luật giải quyết vụ ồn ào liên quan đến nghi vấn sử dụng bóng cười. Ảnh: FBNV

"Lou xin khẳng định bản thân không mua bán hay sử dụng bóng cười, đồng thời không liên quan đến những cá nhân đã đăng tải các thông tin sai lệch về mình. Hiện tại, Lou đã ủy quyền cho luật sư làm việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân và làm rõ các thông tin chưa đúng sự thật", Lou Hoàng bày tỏ.

Gửi lời xin lỗi đến gia đình, đặc biệt là mẹ vì đã khiến người thân phải chịu áp lực, tổn thương suốt những ngày qua, Lou Hoàng cho biết anh đã đọc tất cả những lời nhận xét, đánh giá trong hơn 10 ngày im lặng.

Anh không trách khán giả vì hiểu rằng niềm tin của công chúng sẽ bị lung lay khi scandal xảy ra; đồng thời nhìn nhận bản thân cần thay đổi và sống có trách nhiệm hơn với tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2026, một clip ngắn do tài khoản mang tên P.T.N. đăng tải khiến mạng xã hội xôn xao với nghi vấn Hải Đăng Doo cùng Lou Hoàng sử dụng bóng cười. Cô gái này tag tên Hải Đăng Doo vào bức ảnh riêng tư, địa điểm giống với nơi nam ca sỹ chụp trước đó. Đại diện của nam ca sỹ lên tiếng phủ nhận; tuy nhiên anh vẫn bị chỉ trích.

Sau ồn ào này, Hải Đăng Doo không xuất hiện tại concert Sao Nhập Ngũ dù đã được công bố từ trước.

Hải Đăng Doo sinh năm 2000, được biết đến khi tham gia loạt gameshow như Tỏ tình hoàn mỹ, Trời sinh một cặp... Ngoại hình điển trai chính là điểm mạnh khiến Hai Đăng Doo được yêu mến. Năm 2024, anh được chú ý khi tham gia chương trình Anh trai say hi.Lou Hoàng tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1994. Anh sở hữu nhiều bản hit như Mình là gì của nhau (114 triệu view), Yêu em dại khờ (59 triệu view), Yêu một người có lẽ (49 triệu view), Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao (37 triệu view)...