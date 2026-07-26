Erik bị chê 'đánh phấn, kẻ mày quá đậm' trong tạo hình chiến sĩ

Nam ca sĩ xuất hiện với lớp nền mịn, lông mày kẻ sắc nét, son môi bóng và má hồng khá rõ. Bên dưới bài đăng công bố poster của nhà sản xuất, đa số khán giả cho rằng cách trang điểm này không phù hợp, quá đà với hình ảnh chiến sĩ. "Tướng quân không khuyết điểm, vì đã... che khuyết điểm"; "Đăng ảnh quân phục thì không nên trang điểm và chỉnh sửa ảnh quá kỹ như vậy"; "Đồng chí nhập ngũ nhưng không thể thiếu kem nền, son phấn"..., vài bình luận của khán giả.

Ngoài ra, Erik còn bị gọi là "tướng quân kem nền phiên bản Việt", cách ví von xuất phát từ biệt danh từng gắn với diễn viên Trung Quốc Trương Lăng Hách khi anh vào vai một vị tướng trong phim cổ trang nhưng có diện mạo được nhận xét là "mặt hoa da phấn".

Bên cạnh ý kiến chê bai, số ít người hâm mộ bênh vực Erik, cho rằng là một nghệ sĩ, việc anh luôn chăm chút cho diện mạo là điều dễ hiểu. "Chân mày người ta vốn tỉa sẵn phom rồi, giờ muốn khác hẳn đâu có được"; "Quan trọng là bạn ấy thể hiện thế nào trong chương trình"..., một số bình luận viết.

Về phía Erik, anh cho biết khá tự tin khi tham gia Sao nhập ngũ 2026 và không e ngại trước những thử thách của chương trình. Anh tự chấm cho khả năng sinh tồn của mình là 8/10 điểm.

Poster 'Sao nhập ngũ' gây tranh cãi của Erik xuất hiện trên mạng xã hội hôm 18/7.

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh trên poster chương trình gây tranh luận vì lớp trang điểm quá đậm, Erik đã gửi lời xin lỗi khán giả và êkíp 'Sao nhập ngũ' vào tối 25/7.

"Khi đọc được những bình luận của khán giả, Erik và êkíp thực sự quan ngại. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chương trình Sao nhập ngũ và khán giả vì poster chưa phù hợp với hình tượng chiến sĩ. Với tinh thần cầu thị, tôi và êkíp đã họp bàn, quyết định thực hiện lại bộ hình", Erik nói.

Sau lời xin lỗi, ca sĩ đăng video hậu trường buổi chụp hình mới. Trong những hình ảnh này, diện mạo của Erik có sự thay đổi so với poster được chương trình công bố trước đó. Phong cách trang điểm cũng được tiết chế hơn.

Erik trong hậu trường buổi chụp hình thay thế sau khi vướng tranh cãi từ khán giả.

Sao nhập ngũ 2026 dự kiến lên sóng vào tháng 8, mang chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng, với lực lượng đồng hành là Hải quân đánh bộ. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Erik, Châu Bùi, Thúy Ngân, Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Tuấn Dương và Minh Trang.

Sau 16 mùa phát sóng, Sao nhập ngũ trở thành một thương hiệu truyền thông giải trí với nhiều loại hình được triển khai xuyên suốt, gồm chương trình truyền hình thực tế, concert, MV chủ đề, phim tài liệu nghệ thuật và các chuỗi sự kiện fan meeting.