Thượng úy Lê Văn Thắng - hot boy quân đội từng "gây sốt" bên Hòa Minzy trong Sao Nhập Ngũ đột ngột qua đời

Thượng úy Lê Văn Thắng của Sao Nhập Ngũ đột ngột qua đời

Thông tin từ gia đình cho biết, Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời sáng nay vì đột quỵ, vĩnh viễn dừng lại thanh xuân ở tuổi 28 khiến bao người tiếc thương.

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998 tại Tân Kỳ, Nghệ An. Đồng chí hiện đang công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2 - đơn vị ghi hình Sao Nhập Ngũ 2022).

Trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2022 (mùa "Bước chân thần tốc"), Thượng úy Lê Văn Thắng được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "hotboy quân đội" nhờ sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn mẫu cùng nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười "tỏa nắng" của Thượng úy Lê Văn Thắng từng khiến bao chị em siêu lòng. Ảnh: FBNV

Cụ thể, trong chương trình này, Lê Văn Thắng xuất hiện trong đội ngũ chiến sĩ huấn luyện cùng dàn sao Việt như: Hòa Minzy, Minh Tú, Độ Mixi, Anh Tú.

Dù thời gian xuất hiện ít ỏi nhưng khán giả có thể dễ dàng nhận thấy sự gần gũi, thân thiện của đồng chí Lê Văn Thắng khi anh rất nhiệt tình pha trò, phụ họa cho dàn cast và đặc biệt là luôn tươi cười trong tất cả các khoảnh khắc.

Đúng tiêu chuẩn một chàng trai vừa hiền lành, vừa ấm áp lại còn đẹp trai, nam tính, đúng gu của các chị em.

Sau khi tập 3 của chương trình Sao Nhập Ngũ lên sóng, vào tối ngày 19/3/2022, những khoảnh khắc Lê Văn Thắng xuất hiện được dân tình chia sẻ rầm rộ chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều cô gái “ráo riết truy tìm” chàng Thượng úy xứ Nghệ vừa đẹp trai, vừa có nụ cười tỏa nắng này.

Thượng úy Lê Văn Thắng từng ghi ấn tượng với vẻ điển trai, sự ấm áp khi xuất hiện trong "Sao Nhập Ngũ". Ảnh: FBNV

Cũng trong chương trình này, rất nhiều những khoảnh khắc thân thiết được Hoà Minzy và Lê Văn Thắng chia sẻ. Nữ ca sĩ cũng từng đăng tải video nhí nhố cùng Thượng úy Lê Văn Thắng, đồng thời có ý "đẩy thuyền" cho Thắng - Thảo nhưng dân tình lại thấy Thắng - Hoà đẹp đôi hơn. Trước những sự gán ghép, Hoà Minzy nhanh chóng lên tiếng đính chính, cô khẳng định thời gian hiện tại dành cho con trai chưa đủ nên không có chuyện yêu đương, mối quan hệ với đồng chí Thắng chỉ là chị em thân thiết.

Trong mắt Hòa Minzy, Lê Văn Thắng là một chàng trai cực kỳ dễ thương, ngoan ngoãn và học giỏi, từng thi đỗ đến hai trường Đại học.

Hay tin Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời, không ít bạn bè, đồng nghiệp và người yêu quý anh qua chương trình Sao Nhập Ngũ hết sức bàng hoàng, tiếc thương.

Một người chị của Thượng úy Lê Văn Thắng xót xa chia sẻ: “Không thể ngờ đây là lần gặp cuối cùng của chị em mình. Em đáp chuyến bay khuya vào TP.HCM để tham gia concert Sao Nhập Ngũ. Em có vé mời nên rủ chị đi mà chị không đi được vì con nhỏ. Lần nào vào TP.HCM, em cũng luôn nhớ đến các anh chị, cứ phải đi một vòng gặp gỡ nhau, em sống tình cảm và nặng tình nghĩa với gia đình lắm...

Giờ còn đâu những cuộc hẹn nữa em ơi. Lần này chị về quê, đại gia đình chúng ta đang hẹn gặp nhau, chờ em và mọi người về hội ngộ. Cuộc hẹn này dang dở quá em ơi! Cả nhà vẫn chưa ai tin được Lê Văn Thắng em ơi!”.

Lê Văn Thắng cùng dàn sao Việt thm gia Sao Nhập Ngũ và các đồng đội. Ảnh: FBNV

Một người em khác của Lê Văn Thắng cũng nghẹn ngào chia sẻ: “Cuộc sống đang tươi đẹp như thế này, tương lai anh còn đang đẹp đẽ biết bao, sao anh nỡ lòng nào bỏ lại tất cả mà rời đi. Nghe tin báo mà em không tài nào tin đó là sự thật. Quá đau lòng, quá xót thương cho người con trai hiền lành, ngoan ngoãn biết bao người ngưỡng mộ!

Em còn nhớ, cứ mỗi lần anh về quê là kiểu gì anh cũng vào nhà em chơi, hỏi han, tâm sự, chuyện gia đình, chuyện công việc... Anh còn trẻ nhưng tính cách thì người lớn, trưởng thành.

Mỗi lời khuyên về gia đình, về cuộc sống mà anh đưa ra cho em, em vẫn luôn ghi nhớ! Cách đây vài ngày anh về quê có nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, vậy mà hôm nay anh lại về bằng cách này! Yên nghỉ anh nhé! Mãi mãi đẹp ở tuổi 28. Anh mãi là niềm tự hào của em”.

Một tài khoản có tên Thương Kim bày tỏ: “Thương thật sự! Mới sáng ra nghe mà không dám tin. Hồi mới theo dõi Sao Nhập Ngũ, chị Bé ấn tượng với em Thắng vì dễ thương, vui vẻ, tuổi trẻ mà tài cao”.