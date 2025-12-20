Phân cảnh đám cưới thiếu gia tỷ phú Ấn Độ và nữ nghệ sĩ Việt Nam

Sau khi công bố dàn diễn viên chính của phim, ê-kíp làm phim Vạn dặm yêu em tiếp tục hé lộ điểm nhấn đặc biệt nhất của phim - lễ cưới Việt - Ấn của nữ nghệ sĩ Việt và thiếu gia tỷ phú Ấn Độ.

Trong quan niệm của người Ấn Độ, hôn lễ truyền thống đề cao tính vĩnh cửu. Với họ, mối duyên vợ chồng không chỉ gắn bó trong một kiếp người mà còn được tin sẽ tiếp nối qua nhiều kiếp sau.

Hôn lễ trong phim Vạn dặm yêu em kéo dài 7 ngày 7 đêm, quy tụ hơn 100 diễn viên Ấn Độ, và gần 500 diễn viên quần chúng Việt Nam.

Hôn lễ trong phim kéo dài 7 ngày 7 đêm, vừa hoành tráng vừa vui nhộn. Đây không chỉ là sự kiện của riêng đôi trẻ mà là cuộc vui của cả cộng đồng, mời rất nhiều khách, gồm nhiều hoạt động vừa vui vẻ vừa trang trọng.

Phân cảnh hôn lễ trong Vạn dặm yêu em không chỉ tái hiện nghi lễ hoành tráng, trang trọng mà còn là đại cảnh mang đậm yếu tố văn hóa, âm nhạc. Theo tiết lộ của ê-kíp sản xuất, phân cảnh hôn lễ trong phim quy tụ hơn 100 diễn viên Ấn Độ và gần 500 diễn viên quần chúng Việt Nam, các nhóm nhảy, nhạc công và được quay trong 5 ngày liên tiếp.

Tạo hình của hai diễn viên chính trong lễ cưới được đầu tư tỉ mỉ.

Chia sẻ về quá trình thực hiện đại cảnh này, ông Rahhat Shah Kazmi - đạo diễn Vạn dặm yêu em cho biết Việt Nam là không gian lý tưởng để khán giả nhìn thấy câu chuyện tình yêu được kể vừa chân thực vừa trang trọng.

"Thế hệ khán giả trẻ hôm nay không chỉ cần đại cảnh, mà còn cần bối cảnh, cần cảm xúc đi kèm với hành động và quyết định của nhân vật. Trong 7 ngày lễ cưới, từng nghi lễ, từng giai điệu, từng bước đi đều phản ánh sự lựa chọn đồng hành, sự thấu hiểu lẫn nhau và tinh thần kết nối giữa hai nền văn hóa", đạo diễn Rahhat Shah Kazmi nêu.

Hôn lễ trong Vạn dặm yêu em không chỉ tái hiện một nghi lễ trang trọng mà còn là thể hiện nét văn hóa độc đáo của người Ấn Độ.

Vạn dặm yêu em ( Love In Vietnam ) là dự án điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ sau 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Phim do đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi thực hiện, dưới sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai.

Dự án điện ảnh hợp tác Việt - Ấn được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết lừng danh Đức Mẹ mặc áo choàng lông (Madonna in a fur coat). Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình yêu của Manav (Shantanu Maheshwari) - thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ và Linh (Khả Ngân) - nghệ sĩ Việt Nam.

Khả Ngân vào vai Linh - nghệ sĩ Việt Nam có mối tình xuyên biên giới với thiếu gia tỷ phú Ấn Độ.

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ và Việt Nam như Shantanu Maheshwari, Khả Ngân, Avneet Kaur, Farida Jalal, Raj Babbar, Gulshan Grover, Thanh Hiền, Đinh Y Nhung. Với góc nhìn điện ảnh lãng mạn và hiện đại của những nhà làm phim Bollywood, bộ phim được kỳ vọng trở thành tác phẩm quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch, văn hóa, con người Việt Nam tới khán giả quốc tế.