Oscar công bố danh sách có ‘Mưa đỏ’

Ngày 21/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách các tác phẩm chính thức đủ điều kiện xét giải ở hạng mục Phim hoạt hình, Phim tài liệu và Phim quốc tế hay nhất của Giải Oscar lần thứ 98. Trong đó, một số phim vẫn chưa đủ suất chiếu theo yêu cầu và phải bù đắp đủ trước khi năm kết thúc.

Đối với hạng mục phim hoạt hình, tổng cộng 35 tác phẩm đủ điều kiện để xem xét. Những thành viên trong mảng hoạt hình của AMPAS hiện có thể bỏ phiếu để chọn ra 5 đề cử cuối cùng. Những thành viên khác ngoài nhánh này cũng được mời tham gia bỏ phiếu nếu đáp ứng yêu cầu xem tối thiểu (chỉ được tham gia bỏ phiếu nếu trước đó họ xem đủ số phim tối thiểu mà Viện Hàn lâm yêu cầu).

Những phim nộp ở hạng mục Phim Hoạt hình cũng có thể đủ điều kiện cạnh tranh hạng mục khác, bao gồm Phim hay nhất. Tuy nhiên, không có phim hoạt hình nào làm được điều này trong 14 năm qua, kể từ các tác phẩm của Pixar như Toy Story 3 (2010) và Up (2009). Trước đó, chỉ có Beauty And The Beast được đề cử Phim hay nhất vào năm 1991, trước khi hạng mục Phim Hoạt hình ra đời.

Các phim hoạt hình được nộp ở hạng mục Phim Quốc tế với tư cách là lựa chọn chính thức của quốc gia cũng đủ điều kiện ở hạng mục này. Năm 2024, tác phẩm thắng giải phim hoạt hình Flow vốn là đề cử Phim quốc tế hay nhất.

Hạng mục phim tài liệu nhận được số lượng tác phẩm đủ điều kiện nhiều nhất trong ba hạng mục, với 201 phim được xem xét. Các thành viên của nhánh phim tài liệu sẽ bỏ phiếu để chọn ra danh sách rút gọn gồm 15 phim. Từ danh sách nhỏ hơn này, họ tiếp tục chọn ra 5 đề cử cuối cùng.

Phim tài liệu chiến thắng tại một liên hoan phim đủ điều kiện hoặc được nộp ở hạng mục phim Quốc tế với tư cách đại diện chính thức của quốc gia cũng đủ điều kiện tại đây. Những phim nộp ở hạng mục Phim Tài liệu cũng có thể đủ điều kiện cho các hạng mục Oscar khác, bao gồm Phim hay nhất, dù đến nay chưa phim tài liệu nào từng được đề cử.

Hạng mục phim quốc tế nhận được 86 tác phẩm đủ điều kiện do các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trên thế giới gửi về.

Viện Hàn lâm định nghĩa phim quốc tế là phim truyện dài (trên 40 phút) được sản xuất bên ngoài nước Mỹ, với hơn 50% thời lượng thoại không phải tiếng Anh.

Có một số thay đổi quy tắc trong những năm gần đây cho phép các quốc gia gửi những phim có thể không dùng ngôn ngữ của quốc gia đó. Tiêu biểu là trường hợp tác phẩm đoạt Cành cọ vàng Cannes của Iran năm nay, It Was Just An Accident, được gửi làm đại diện chính thức của Pháp vì các lý do như tài chính hoặc nơi cư trú của các nhà làm phim. Tính chất chính trị của bộ phim bị cho là khó lòng được Iran lựa chọn, dù đạo diễn Jafar Panahi vẫn sống tại Iran và phim hoàn toàn bối cảnh ở nước này.

Trong danh sách tác phẩm đủ tiêu chuẩn cạnh tranh hạng mục Phim quốc tế hay nhất có Mưa đỏ của Việt Nam. Ngoài ra, một số cái tên khác đến từ Đông Nam Á cũng xuất hiện trong danh sách như Stranger Eyes (Singapore), Magellan (Philippines), Pavane for an Infant (Malaysia) và Sore: A Wife from the Future (Indonesia).

Bước tiếp theo, Mưa đỏ phải cạnh tranh với 85 tác phẩm khác để được chọn vào danh sách rút gọn gồm 15 cái tên. Các thành viên Viện Hàn lâm ở mọi nhánh đều có thể tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ nếu họ đáp ứng yêu cầu xem tối thiểu của hạng mục này.

Vòng bỏ phiếu sơ bộ cho một số hạng mục của Giải Oscar lần thứ 98 bắt đầu vào ngày 8/12 và kết thúc vào ngày 12/12. Danh sách rút gọn về phim hoạt hình, phim tài liệu, phim quốc tế và các hạng mục khác dự kiến được công bố vào ngày 16/12.

Các đề cử cho Oscar 2026 được công bố vào ngày 22/1/2026. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được lên lịch vào ngày 15/3/2026 tại Nhà hát Dolby ở Ovation Hollywood (Los Angeles, Mỹ), đồng thời được truyền hình trực tiếp trên ABC và hơn 200 khu vực trên thế giới.

Trước đó, ngày 30/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành quyết định gửi phim truyện Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế hay nhất của Oscar lần thứ 98.