Ca sĩ Hoà Minzy và ê-kíp phim 700 tỷ 'Mưa đỏ' nhận tin vui cùng lúc

Chiều 7/10/2025, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, đạo diễn phim “Mưa đỏ” phát biểu: "Khi trình chiếu, ra mắt Mưa đỏ đã trở thành hiện tượng văn hoá chưa từng có của điện ảnh Việt Nam, vinh dự lập thành tích là bộ phim có doanh thu cao thứ 3 tại Đông Nam Á và lọt Top 65 phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu tới thời điểm hiện tại của năm 2025... Mưa đỏ là sản phẩm kết tinh từ tinh thần tập thể, tinh thần đồng chí, đồng đội, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp điều hành chặt chẽ trong công tác sản xuất phim".

Diễn viên Phương Nam - vai Tạ chia sẻ: "Tôi vô cùng biết ơn khi nhân vật Tạ đã thực sự được khán giả đón nhận. Trong những buổi sơ duyệt, tổng duyệt, chính thức diễu binh, diễu hành của Đại lễ A80, tôi đã được nghe mọi người gọi vang: “Anh Tạ! Anh Tạ!”, đó thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc và xúc động khó quên trong đời tôi. Tôi mong qua Tạ, qua Tiểu đội 1 với những người lính “cả Bắc, Trung, Nam, cả nước cùng ra trận”, khán giả trẻ hôm nay sẽ hiểu hơn sự hy sinh, đồng cảm hơn với người lính, trân trọng hơn nền độc lập mà chúng ta đang có".

Diễn viên Hạ Anh - vai Hồng nói được trao vai Hồng là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật của cô. "Không chỉ bởi đây là vai diễn để lại nhiều cảm xúc nhất, mà còn vì Mưa đỏ giúp tôi hiểu sâu hơn về ý nghĩa của hai chữ “trách nhiệm” - trách nhiệm của người nghệ sĩ khi kể lại câu chuyện của những người đã đi trước bằng sự tôn kính và trung thực. Tôi tin rằng Mưa đỏ sẽ tiếp tục sống trong lòng khán giả như một bản anh hùng ca của tình yêu nước, của lòng nhân ái và niềm tin vào những giá trị bất diệt của dân tộc", Hạ Anh chia sẻ.

Góp mặt tại sự kiện ngoài các diễn viên và thành phần đoàn phim "Mưa đỏ" còn có ca sĩ Hoà Minzy. Không chỉ đóng 1 vai nhỏ trong phim, Hoà Minzy còn đảm nhiệm thể hiện ca khúc chủ đề "Nỗi đau giữa hoà bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được hàng triệu khán giả yêu thích.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Hòa Minzy bày tỏ: "Bằng tất cả những đóng góp từ vai diễn trong phim Mưa đỏ, thể hiện ca khúc nhạc phim và đặc biệt tự sản xuất MV Nỗi đau giữa hoà bình, và bằng tất cả sự đầu tư chỉn chu nhất để đồng hành cùng bộ phim, Hoà nhận được sự ghi nhận và trân trọng từ Điện ảnh Quân đội và đặc biệt là tấm bằng khen này khiến Hoà thật sự hạnh phúc". Ảnh: NVCC

Ê-kíp đạo diễn và diễn viên trong phim có mặt tại sự kiện. NSƯT Phạm Cường (áo trắng) - nguyên Giám đốc Điện ảnh Quân đội là cố vấn của phim "Mưa đỏ" cũng có mặt.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp hình với Ban Giám đốc Điện ảnh Quân đội và ê-kíp sản xuất "Mưa đỏ".

Công chiếu từ 22/8, "Mưa đỏ" nhanh chóng phá kỷ lục phòng vé và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt với doanh thu 714 tỷ đồng khi rời rạp ngày 29/9.

Dàn diễn viên nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.