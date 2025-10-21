Nụ hôn gây sốc ở lễ trao giải Kim Chung

Tối 18/10, lễ trao giải thưởng mảng phim truyền hình Kim Chung do Đài Loan, Trung Quốc tổ chức diễn ra với chiến thắng bất ngờ dành cho nam diễn viên Liên Bỉnh Phát của Việt Nam ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, màn trao giải của hai mỹ nhân Dương Cẩn Hoa và Kha Gia Yến cũng là tâm điểm chú ý.

Cả hai lên sân khấu đọc kết quả của hạng mục Nam chính xuất sắc. Trong khi đó, cả hai cùng được để cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất. Trên sân khấu, thay vì màn "giật tóc tranh micro" như đã được thiết kế từ trước, Dương Cẩn Hoa và Kha Gia Yến lại quay sang trao nụ hôn cho nhau khiến các khách mời đều sốc.

Dương Cẩn Hoa và Kha Gia Yến hôn nhau trên sân khấu khiến các khách mời thích thú.

Nữ diễn viên Dương Cẩn Hoa sau đó chia sẻ cô và Kha Gia Yến có thể nói là "đối thủ truyền kỳ" vì đã 3 lần cạnh tranh ngôi vị thị hậu với nhau. Hai lần trước Dương Cẩn Hoa đều thua Kha Gia Yến, khiến truyền thông đưa tin họ bất hòa. Chính vì vậy, Dương Cẩn Hoa là người chủ động đòi trao nụ hôn với Kha Gia Yến.

Năm nay, cuối cùng Dương Cẩn Hoa đã giành chiến thắng với tác phẩm Ảnh hậu. Đây cũng là bộ phim giành giải Tác phẩm xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60.

Dương Cẩn Hoa sinh năm 1977 là người mẫu diễn viên nổi tiếng của Đài Loan. Cô góp mặt trong các phim như Cô đầu bếp tinh nghịch, Hoa đăng sơ thượng...

Liên Bỉnh Phát và Dương Cẩn Hoa giành giải thưởng Nam/Nữ chính xuất sắc tại Kim Chung lần thứ 60.

Kha Gia Yến sinh năm 1985, là nữ diễn viên thực lực của màn ảnh xứ Đài. Trong đó, cô đoạt Thị hậu Kim Chung với hai bộ phim Phải lấy người như em (2016) và Muốn gặp anh (2020). Muốn gặp anh (tựa Anh: Someday or One Day) là bộ phim nổi tiếng khắp châu Á với nội dung một cô gái vì quá nhớ thương người yêu nên đã quay lại năm 17 tuổi.

Ở mảng điện ảnh, Kha Gia Yến xuất hiện trong các phim Phố đèn đỏ (Monga), Anh hùng chợ đêm, Nói với giá rằng anh yêu em, Bách nhật cáo biệt (Zinnia Flower), Nhân chứng (Who Killed Cock Robin)… Năm 2009, cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Monga tại liên hoan phim Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc.