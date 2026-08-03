Dàn sao 'Trái tim mùa thu' sau 26 năm: Người bí mật kết hôn, người vắng bóng màn ảnh

Phát sóng năm 2000, Trái tim mùa thu không chỉ là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất của KBS mà còn trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu đầu tiên lan tỏa khắp châu Á.

Bộ phim “Trái tim mùa thu” từng gây sốt toàn châu Á.

Bên cạnh câu chuyện tình bi thương lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, tác phẩm còn đưa tên tuổi Song Hye Kyo, Song Seung Heon, Won Bin, Han Chae Young và Moon Geun Young trở thành những ngôi sao hàng đầu. Sau hơn 26 năm, mỗi người đều có một ngã rẽ riêng trong sự nghiệp và cuộc sống.

Song Hye Kyo

Trong Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính Yoon Eun Seo - cô gái mong manh, chịu nhiều bi kịch và có chuyện tình đầy nước mắt với Yoon Joon Seo.

Vai diễn này giúp nữ diễn viên khi ấy mới 19 tuổi vụt sáng thành sao hạng A, mở ra sự nghiệp rực rỡ kéo dài hơn hai thập kỷ. Sau đó, cô liên tiếp ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm đình đám như Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời, Gặp gỡ, The Glory...

Nữ diễn viên Song Hye Kyo sau đổ vỡ hôn nhân vẫn chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai.

Những năm gần đây, Song Hye Kyo vẫn là một trong những minh tinh quyền lực nhất Hàn Quốc. Sau thành công vang dội của The Glory, cô tiếp tục nhận nhiều lời mời hợp tác, đồng thời là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn gây chú ý nhờ nhan sắc trẻ trung, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế và nhận nhiều lời khen về phong độ bền bỉ.

Song Hye Kyo từng kết hôn với nam diễn viên Song Joong Ki vào năm 2017 nhưng cả hai ly hôn sau chưa đầy hai năm chung sống. Kể từ đó đến nay, mỹ nhân sinh năm 1981 chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai, tập trung cho sự nghiệp.

Song Seung Heon

Song Seung Heon vào vai Yoon Joon Seo - chàng trai si tình, một trong những hình tượng nam chính kinh điển của màn ảnh Hàn.

Sau thành công của bộ phim, anh tiếp tục duy trì sức hút qua nhiều tác phẩm như East of Eden, My Princess, Black, Voice 4...

Song Seung Heon tích cực hoạt động nghệ thuật, nhưng vẫn độc thân, sống kín tiếng.

Hiện ở tuổi 48, Song Seung Heon vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn. Nam diễn viên được đánh giá giữ phong độ ngoại hình trẻ trung, tích cực tham gia phim truyền hình, điện ảnh và các hoạt động quảng bá thương hiệu. Gần đây, anh xác nhận trở lại màn ảnh nhỏ với dự án mới của đài MBC.

Dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò sau cuộc chia tay với diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi, tài tử vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân và khá kín tiếng về đời tư.

Won Bin

Nếu Song Hye Kyo và Song Seung Heon vẫn hoạt động sôi nổi thì Won Bin lại là trường hợp đặc biệt.

Trong phim, anh vào vai Han Tae Seok - chàng trai nhà giàu đem lòng yêu Eun Seo nhưng chấp nhận hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu.

Sau thành công của Trái tim mùa thu, Won Bin tiếp tục khẳng định thực lực qua nhiều tác phẩm trước khi gây tiếng vang lớn với bộ phim điện ảnh The Man from Nowhere (2010).

Won Bin mất hút trên màn ảnh.

Năm 2015, anh bí mật tổ chức đám cưới với nữ diễn viên Lee Na Young tại vùng quê Jeongseon (Gangwon). Hôn lễ diễn ra kín đáo với sự tham dự của người thân hai bên. Cặp đôi hiện có một con trai và được xem là một trong những gia đình kín tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Kể từ đó đến nay, nam tài tử gần như rời khỏi màn ảnh. Dù liên tục vướng tin đồn giải nghệ, Won Bin nhiều lần phủ nhận và cho biết vẫn cân nhắc những kịch bản phù hợp nhưng chưa tìm được dự án khiến anh thực sự muốn trở lại.

Han Chae Young

Trong Trái tim mùa thu, Han Chae Young đảm nhận vai Choi Shin Ae - cô gái có số phận bị tráo đổi với Eun Seo.

Sau bộ phim, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Cô nàng bướng bỉnh, Only You, Boys Over Flowers... và được mệnh danh là “Barbie xứ Hàn” nhờ ngoại hình quyến rũ.

Han Chae Young có cuộc sống êm đềm bên chồng doanh nhân.

Han Chae Young kết hôn từ khá sớm với doanh nhân Choi Dong Joon và hiện có một con trai. Những năm gần đây, cô không còn hoạt động dày đặc như trước mà chủ yếu tham gia một số chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và dự án phim chọn lọc.

Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn được khen ngợi bởi vóc dáng và nhan sắc trẻ trung.

Moon Geun Young

Moon Geun Young là gương mặt để lại nhiều xúc động khi vào vai Eun Seo thời nhỏ. Diễn xuất giàu cảm xúc của cô trong Trái tim mùa thu từng khiến khán giả và cả ê-kíp trường quay rơi nước mắt. Sau đó, Moon Geun Young trở thành “em gái quốc dân” của Hàn Quốc với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Painter of the Wind, Cinderella’s Sister, The Village...

Năm 2017, nữ diễn viên trải qua biến cố lớn khi mắc hội chứng chèn ép khoang cấp tính và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Thời gian dài điều trị khiến cô gần như vắng bóng khỏi làng giải trí.

Moon Geun Young bí mật kết hôn với diễn viên nhạc kịch Jung Pyung.

Sau đó, nữ diễn viên dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trong một số dự án phim, chương trình truyền hình.

Cuối tháng 7/2026, Moon Geun Young bất ngờ thông báo kết hôn với diễn viên nhạc kịch Jung Pyung, người hơn cô 7 tuổi. Theo truyền thông Hàn Quốc, cả hai âm thầm hẹn hò trong thời gian dài trước khi tổ chức một buổi lễ riêng tư với gia đình. Ngay cả nhiều đồng nghiệp thân thiết cũng không biết chuyện tình cảm của cặp đôi cho đến khi thông tin được công bố.

Sau khi báo tin vui, Moon Geun Young chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô đã gặp được người muốn cùng đồng hành trên chặng đường phía trước và mong nhận được những lời chúc phúc từ người hâm mộ.