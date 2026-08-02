Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như đăng tải bức ảnh chụp bóng cô và Hoắc Kiến Hoa đang nhìn nhau trong khung cảnh hoàng hôn, kèm theo biểu tượng cảm xúc trái tim, để kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Sau đó, studio của Ruby Lin đăng tải dòng trạng thái: "10 năm, từ màn ảnh đến đời thực, tình bạn là hình thức tu tập tinh thần đẹp nhất".

Lâm Tâm Như bên Hoắc Kiến Hoa. Ảnh: Weibo

Bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành trên Weibo, với rất nhiều thắc mắc: "Làm thế nào một cuộc hôn nhân ban đầu không được đánh giá cao lại có thể kéo dài 10 năm?". Đa phần khán giả, bạn bè chúc phúc, mong cặp sao bên nhau răng long, đầu bạc. Các bình luận viết: "Cặp trung niên này thật đáng yêu! Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi lại cảm thấy như mình tin vào tình yêu", "Cặp đẹp đôi nhất Cbiz"...

Hôn nhân của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa phát triển trên tình bạn vững chắc. Diễn viên từng chia sẻ trên một chương trình, họ đã là bạn bè suốt 10 năm, tình cảm dần nảy nở. Hồi tháng 7, khi xuất hiện trong ấn phẩm đặc biệt về cô dâu của phiên bản Hong Kong của Harper's Bazaar, ngôi sao nói về những chiêm nghiệm sau 10 năm hôn nhân. Cô đúc kết bản chất của hôn nhân: "Chỉ khi mài giũa đi những góc cạnh của bản thân, hai người mới có thể ghép lại thành một vòng tròn trọn vẹn".

Năm 2016, Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa công khai mối quan hệ sau 10 năm quen biết. Một nguồn tin cho hay Hoắc Kiến Hoa là người "phá rào", dũng cảm tỏ tình với Lâm Tâm Như tại bữa tiệc sinh nhật của mình trong lúc say xỉn. 6 tháng sau đó, anh cầu hôn cô. Họ tổ chức đám cưới tại Bali vào ngày 31/7 cùng năm đó. Việc Hoắc Kiến Hoa mặt mày nhăn nhó vì nóng bức tại đám cưới đã làm dấy lên những nghi ngờ dai dẳng về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, trong suốt thập kỷ qua, họ chứng minh hôn nhân hạnh phúc. Dù hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng, cả hai cho thấy tận tâm vun vén cho tổ ấm: Hoắc Kiến Hoa giảm đáng kể khối lượng công việc, tập trung vào gia đình và con gái, trong khi Lâm Tâm Như chuyển hướng sang làm nhà sản xuất thành công, đưa sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới.

Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa từ khi mới yêu đến hiện tại. Ảnh: Weibo

Đám cưới Lâm Tâm Như. Video: Weibo

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động trong giới giải trí gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Lâm Tâm Như đóng nhiều phim như Ma cung mị ảnh, Kinh thành nhà số 81, Hiến thân của kẻ tình nghi X, Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt, Hoàn Châu cách cách... Năm 2023, cô đóng Những rắc rối khi khởi nghiệp, Hoa đăng sơ thượng... Gần đây, cô chủ yếu sống ở Đài Loan.

Hoắc Kiến Hoa được biết đến là một diễn viên thực lực, với những tác phẩm giá trị như Kiến quân đại nghiệp, Bao giờ trăng sáng, Cứu binh vượt thời gian, Như Ý truyện, Vì sao anh ấy vẫn độc thân?, Chuyện của Hoa Hồng...