Nữ diễn viên 'Vua sư tử' bị đâm tử vong ở tuổi 25

Diễn viên Imani Dia Smith.

Theo People, Smith được phát hiện trong một căn nhà tại Edison, bang New Jersey, vào Chủ nhật ngày 21/12, sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi 911 báo có vụ đâm người. Nữ diễn viên được đưa tới Bệnh viện Đại học Robert Wood Johnson ở New Brunswick và được xác nhận đã tử vong tại đây.

Bạn trai Smith, Jordan D. Jackson-Small (35 tuổi), bị bắt giữ và truy tố vào ngày 23/12, theo thông báo từ Văn phòng Công tố hạt Middlesex (New Jersey) và Cảnh sát trưởng Edison Thomas Bryan. Jackson-Small bị cáo buộc các tội danh gồm: giết người cấp độ một; gây nguy hiểm cho trẻ em cấp độ hai; tàng trữ vũ khí với mục đích trái phép cấp độ ba; và tàng trữ vũ khí trái phép cấp độ bốn.

Imani Dia Smith để lại con trai ba tuổi, cha mẹ và hai người em. Dì ruột của cô, bà Kira Helper, đã lập một trang gây quỹ GoFundMe để hỗ trợ gia đình. Tính đến ngày 24/12, quỹ đã quyên góp được hơn 46.000 USD từ 609 lượt ủng hộ.

Imani Dia Smith qua đời để lại con trai ba tuổi.

Theo bà Helper, số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho chi phí tang lễ và tưởng niệm, dọn dẹp hiện trường tại nhà Smith, trị liệu tâm lý cho gia đình, các chi phí pháp lý - hành chính liên quan đến vụ án, cũng như chăm sóc cho con trai và thú cưng của nữ diễn viên.

"Imani còn cả một cuộc đời phía trước. Em là người tràn đầy sức sống, yêu thương và vô cùng tài năng. Là một nghệ sĩ thực thụ, vai diễn đáng nhớ nhất của em là Nala trên sân khấu Broadway trong vở The Lion King của Disney - nơi phản chiếu niềm vui, sự sáng tạo và ánh sáng mà em mang đến cho thế giới", nội dung trên trang GoFundMe viết.

Theo Playbill, Imani Dia Smith tham gia The Lion King (Vua sư tử) trên sân khấu Broadway từ năm 2011 đến 2012.

Trang gây quỹ cũng cho biết mẹ của Smith, bà Monique, là chuyên viên tạo mẫu tóc cho các vở diễn Broadway cùng nhiều dự án điện ảnh, truyền hình. Kể từ năm 2010, bà đã tham gia hơn 25 bộ phim và chương trình truyền hình, trong đó có The Housemaid (2024) và Smile (2022).