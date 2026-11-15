Cuộc hội ngộ hiếm có của những giọng ca vàng nền thanh nhạc Việt Nam

Tối 14/11, chương trình nghệ thuật “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN), quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ từng học tập, giảng dạy và trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc. Không đơn thuần là một đêm biểu diễn kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện, chương trình còn là dịp để những giọng ca nổi tiếng trở về mái trường xưa, gặp lại đồng nghiệp, thầy cô và cùng ôn lại những kỷ niệm gắn bó với nghề.

Ba NSND Quang Thọ, Dương Minh Đức và Ngọc Khang cùng thể hiện ca khúc “Bình Trị Thiên khói lửa” trong sự cổ vũ của khán giả.

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt của đêm nhạc là màn hội ngộ giữa NSND Hà Thủy, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh trong ca khúc “Nhạc rừng”. Dù đều là những nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc nổi tiếng, đây mới là lần đầu tiên ba nữ nghệ sĩ đứng chung sân khấu trong sự nghiệp. Cuộc gặp gỡ khiến cả người biểu diễn lẫn khán giả không giấu được xúc động.

NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh lần đầu tiên đứng chung sân khấu trong sự nghiệp, cùng trình diễn ca khúc “Nhạc rừng”.

Không khí khán phòng tiếp tục trở nên sôi nổi khi ba NSND Quang Thọ, Dương Minh Đức và Ngọc Khang cùng xuất hiện, thể hiện ca khúc “Bình Trị Thiên khói lửa”. Ngay khi các nghệ sĩ bước ra sân khấu, những tràng pháo tay đã vang lên không ngớt. Ba giọng ca gạo cội, mỗi người mang một dấu ấn riêng, cùng tái hiện tác phẩm gắn với ký ức của nhiều thế hệ.

NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng kết hợp trong bản mashup “Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng”.

Sau tiết mục, những câu chuyện về một thời học tập và giảng dạy tại Học viện khiến cuộc hội ngộ thêm nhiều cảm xúc. NSND Quang Thọ kể ông vào trường năm 1972, sau đó trở lại giảng dạy từ năm 1985 và đến nay vẫn tiếp tục gắn bó với công việc đào tạo.

Trong khi đó, NSND Dương Minh Đức khiến khán giả thích thú khi hóm hỉnh chia sẻ: “Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng dạy các em đến khi nào không còn dạy được nữa thì thôi, chắc khoảng… 100 tuổi”.

NSND Ngọc Khang ví cuộc trở về của những nghệ sĩ như những cánh chim bay khắp bốn phương trời, nay lại được hội tụ dưới mái trường thân yêu. Với ông, điều quan trọng trong đào tạo nghệ sĩ không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc mà còn là bồi đắp tâm hồn và tình yêu âm nhạc.

NSND Thanh Lam và diva Mỹ Linh kết hợp trong ca khúc “Ôi quê tôi”, mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc.

Đêm nhạc còn chứng kiến sự trở lại của những giọng ca quen thuộc như Anh Thơ, Việt Hoàn, Trọng Tấn, Đăng Dương, Lê Anh Dũng và Tân Nhàn. Trong đó, Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng cùng thể hiện bản mashup “Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng”.

Nhắc về mái trường, NSƯT Đăng Dương nhớ lại quãng thời gian theo học đàn bầu từ năm 7-8 tuổi, trước khi chuyển sang thanh nhạc năm 1992. Chính tại đây, anh có cơ hội gặp những thần tượng như NSND Trung Kiên, Quang Thọ và Lê Dung.

NSƯT Tân Nhàn và Sao Mai Thu Hà thể hiện ca khúc “Hai quê”, mang đến những giai điệu dân gian đằm thắm.

NSƯT Việt Hoàn và ca sĩ Anh Thơ song ca “Gửi em ở cuối sông Hồng”

Ở phần sau chương trình, sự xuất hiện của hai diva Thanh Lam và Mỹ Linh mang đến màu sắc âm nhạc khác biệt. Hai nghệ sĩ kết hợp trong “Ôi quê tôi”, tạo nên màn giao thoa giữa hai cá tính âm nhạc nổi bật. Mỹ Linh còn thể hiện “Hà Nội đêm trở gió”, trong khi Thanh Lam tiếp tục ghi dấu ấn với “Không thể và có thể”.

Bên cạnh những giọng ca gạo cội, chương trình còn có sự góp mặt của Khánh Ly, Nguyễn Trần Trung Quân, Quang Hà, Hương Ly cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ trưởng thành từ mái trường âm nhạc.

Ca sĩ Khánh Ly và Nguyễn Trần Trung Quân kết hợp thể hiện ca khúc “Gọi anh” của nhạc sĩ Dương Thụ.

PGS.TS Giám đốc HVANQGVN Nguyễn Huy Phương và NS Đức Trịnh Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam tặng hoa chúc mừng chương trình.

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, chia sẻ rằng đằng sau mỗi tiếng hát không chỉ là quá trình khổ luyện mà còn là vốn sống, sự rung động và trách nhiệm của người nghệ sĩ với những giá trị nghệ thuật.

Khép lại bằng ca khúc “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai” do Thu Hằng và Hương Ly thể hiện, đêm nhạc để lại dư âm về cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đây cũng là món quà Khoa Thanh nhạc dành tri ân các thế hệ thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời đánh dấu chặng đường 70 năm của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.