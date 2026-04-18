NSƯT Quốc Tuấn: Lâu rồi mới trở lại màn ảnh, lại bị… khán giả ghét

Sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, NSƯT Quốc Tuấn bất ngờ trở lại với điện ảnh trong dự án “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh hiền lành, đôn hậu quen thuộc, nam nghệ sĩ lần này lại hóa thân vào một nhân vật phản diện - vai diễn mà chính ông thừa nhận có thể khiến khán giả “không ưa”.

Chia sẻ về sự trở lại đặc biệt này, NSƯT Quốc Tuấn không giấu được sự hài hước khi nói về diện mạo mới trên màn ảnh: ngoài đời có thể không “nanh nọc”, nhưng trong phim thì “khán giả có thể sẽ không thích”. Với ông, đó là một trải nghiệm thú vị sau nhiều năm gắn liền với những vai diễn chính diện, giàu cảm xúc và mang màu sắc đời thường.

Việc nhận lời tham gia “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” không đến từ tham vọng trở lại hào nhoáng, mà đơn giản là mong muốn được làm nghề một cách trọn vẹn. Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Quốc Tuấn lựa chọn cuộc sống bình lặng, chỉ tham gia những dự án thực sự phù hợp. Nam nghệ sĩ thẳng thắn cho biết hiện tại ông không còn đặt nặng chuyện vai lớn hay nhỏ, mà quan trọng là vai diễn có đủ thú vị để mình dấn thân hay không.

Thực tế, trong khoảng hai năm trở lại đây, ông xuất hiện đều đặn hơn trong một số dự án điện ảnh, nhưng đa phần chỉ là những vai phụ, thời lượng không nhiều. Có những bộ phim ông chỉ quay vỏn vẹn vài ngày, thậm chí chỉ có một vài câu thoại. Dù vậy, NSƯT Quốc Tuấn vẫn trân trọng từng cơ hội được đứng trước ống kính. Ông từng chia sẻ rằng khi nhận cát-xê cho những vai diễn quá ngắn, bản thân cũng cảm thấy “hơi không xứng đáng”, nhưng đó là sự ghi nhận và tình cảm mà ê-kíp dành cho mình.

Với “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, dù không phải vai chính, nhân vật của NSƯT Quốc Tuấn vẫn mang màu sắc khác biệt so với những gì khán giả từng thấy ở ông. Đây cũng là lý do khiến nam nghệ sĩ quyết định nhận lời: thử sức với một dạng vai mới, có phần gai góc và khó đoán hơn. Ông hy vọng dù đất diễn không nhiều, nhân vật vẫn có thể để lại dấu ấn riêng trong lòng người xem.

Quá trình quay phim cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với NSƯT Quốc Tuấn. Bối cảnh chủ yếu tại vùng núi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến ông không tránh khỏi mệt mỏi, thậm chí có lúc kiệt sức. Những cảnh quay trong hang ẩm lạnh hay trên núi cao tiêu tốn nhiều thể lực, đòi hỏi sự tập trung và bền bỉ. Sau mỗi ngày làm việc, ông gần như chỉ mong nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục hoàn thành vai diễn.

Dù trở lại với nghề, ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống của NSƯT Quốc Tuấn vẫn là gia đình, đặc biệt là con trai - Bôm. Nam nghệ sĩ cho biết, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, ông đều tranh thủ trở về bên con. Thậm chí, ông sẵn sàng tự bỏ tiền túi để di chuyển liên tục giữa phim trường và nhà, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc của đoàn phim mà vẫn có thể đồng hành cùng con.

Con trai của ông hiện đã trưởng thành và theo đuổi con đường âm nhạc, nhưng sức khỏe vẫn cần được theo dõi lâu dài. Với NSƯT Quốc Tuấn, chỉ khi con thực sự ổn định, ông mới có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Chính vì vậy, việc quay lại đóng phim ở thời điểm này với ông giống như một sự cân bằng: vừa được làm nghề, vừa không đánh mất vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời - làm cha.