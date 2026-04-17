Tổng tài yêu cô lao công gây sốt

Trang 163 đưa tin trong thời điểm ngành truyền hình Trung Quốc đang rơi vào tình trạng ảm đạm, bộ phim ngôn tình hiện đại Mật ngữ kỷ xuất hiện đã nhanh chóng leo lên vị trí Top 1 về lượt xem trong ngày, đồng thời còn đạt hạng đầu về chỉ số thảo luận và độ hot. Hiện tại, phim đạt khoảng 21 triệu lượt xem/ngày, vượt qua hai tác phẩm Bạch nhật đề đăng (Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính) và Nguyệt lân ỷ kỷ (Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh đóng chính).

Về tỷ suất khán giả, phim chiếu trên đài truyền hình Đông Phương, Trung Quốc, đạt mức rating 0,51% ngày đầu tiên, ngày thứ hai tăng trưởng lên 0,55%, đứng Top 1 trong số các đài truyền hình vệ tinh.

Phim mới của Chung Hán Lương - Chu Châu thu hút khán giả.

Dù là phim ngôn tình nhẹ nhàng, hai diễn viên đều là ngôi sao đang ở độ tuổi trung niên - Chung Hán Lương và Chu Châu, phim vẫn thu hút người xem nhờ tình tiết nhanh, nội dung trả thù tiểu tam sảng khoái, diễn biến mối tình của hai nhân vật chính hấp dẫn.

Mật ngữ kỷ có nội dung xoay quanh nhân vật Hứa Mật Ngữ (do Chu Châu thủ vai) vốn là phụ nữ dịu dàng, luôn nhẫn nhịn chịu đựng chồng để giữ cuộc hôn nhân có vẻ ngoài hoàn hảo. Ngay vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cô phát hiện chồng đã ngoại tình, thậm chí tiểu tam đang mang thai.

Hứa Mật Ngữ quyết định ly hôn, tìm lại cái tôi đã đánh mất vì vậy cô sẵn lòng bắt đầu từ con số 0. Khi ly hôn, người chồng đã biến 8 triệu tài sản chung thành khoản nợ 2 triệu, buộc cô phải ra đi tay trắng. Hứa Mật Ngữ xin vào làm nhân viên dọn phòng tại khách sạn Phổ Vinh, từ bà chủ hào môn trở thành nhân viên lau dọn của khách sạn 5 sao. Cũng tại đây, cô gặp gỡ tổng giám đốc mới khách sạn là Kỷ Phong (do Chung Hán Lương thủ vai).

Hứa Mật Ngữ vốn là bà nội trợ của gia đình giàu có.

Nhưng chồng phản bội khiến Mật Ngữ trắng tay.

Kỷ Phong vốn đã đem lòng yêu Hứa Mật Ngữ từ lâu nhưng trước đó cô là vợ người ta. Hiện tại, sau khi Mật Ngữ ly hôn, anh không muốn mất cô lần nữa. Về phía Mật Ngữ, cô đi lên từ vị trí nhỏ, dần lấy lại sự tự tin vốn có và thành công giúp khách sạn Phổ Vinh trở thành biểu tượng mới của thành phố.

Trong dàn diễn viên, nữ chính Chu Châu là người nhận được nhiều sự chú ý nhất. Chu Châu có khí chất sang trọng, quý tộc do xuất thân danh giá. Trong những tập đầu cô liên tục thay đổi trang phục khiến khán giả trầm trồ trước vóc dáng quyến rũ và vẻ đẹp rực rỡ của nữ diễn viên.

Diễn xuất của Chu Châu tròn trịa, thanh lịch, trong những cảnh đánh ghen hay trả đũa tiểu tam đều đem lại cho người xem sự thỏa mãn thích thú. Hành trình xây dựng lại cuộc đời sau khi ly hôn của Hứa Mật Ngữ cũng truyền cảm hứng cho nhiều khán giả nữ. Đây là nhân vật vừa chân thực vừa nhân văn, tạo cảm giác gần gũi cho người xem. Nhờ sự yêu thích của khán giả, chỉ số Weixin của Chu Châu đạt tới hơn 200 triệu điểm, là con số cực khủng.

Chu Châu được khen sang trọng, quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn.

Nam chính Kỷ Phong do Chung Hán Lương thể hiện cũng được yêu mến không kém. Trang 163 bình luận Chung Hán Lương là ngôi sao kỳ cựu trong việc thể hiện các vai diễn nam chính ngôn tình, doanh nhân giàu có, tổng tài si tình...

Qua cách Chung Hán Lương thổi hồn vào nhân vật, Kỷ Phong trở nên có chiều sâu với những phẩm chất đối lập. Nhân vật có vẻ ngoài sang trọng giản dị và sự dịu dàng, kín đáo. Trong cuộc họp, anh là một tổng giám đốc quyền lực, khi ở một mình ánh mắt của anh lộ rõ sự mệt mỏi và dễ tổn thương. Khi đối diện với nữ chính, Kỷ Phong thể hiện ra khía cạnh dịu dàng nhưng vẫn kiềm chế không thể bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng. Mỗi biểu cảm nhỏ đều truyền tải chính xác cảm xúc của nhân vật, không lố lăng như các vai diễn "tổng tài bá đạo" thường gặp.

Câu chuyện tổng tài yêu cô lao công thu hút khán giả.

Chung Hán Lương được khen ngợi "gừng càng già càng cay", diễn xuất và ngoại hình đều cuốn hút.

Nhiều khán giả bình luận rằng “ngôn tình tuổi trung niên” không phải là đề tài dở, con người ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể nảy sinh những tình yêu đẹp. Tuy nhiên, khán giả không thích những bộ phim có nội dung lố lăng, hay các diễn viên đã ở độ tuổi trung niên nhưng cố ép bản thân “cưa sừng làm nghé”, thể hiện các vai diễn thiếu niên 18 tuổi.