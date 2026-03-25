Nữ diễn viên phim giờ vàng VTV khiến khán giả 'tức sôi máu'

Sau vai diễn trong bộ phim Đồng hồ đếm ngược, NSƯT Quách Thu Phương gây ấn tượng khi đảm nhận vai người mẹ có tâm lý phức tạp trên VTV. Trong phim Bước chân vào đời đang phát sóng, vai bà Dung, nữ nghệ sĩ khiến người xem phải "tức sôi máu" bởi sự hợm hĩnh và tư tưởng phong kiến.

Bà Dung là kiểu người mẹ giàu có nhưng nặng định kiến, luôn khinh miệt xuất thân nghèo khó của Thương (Quỳnh Kool) và tìm mọi cách ngăn cản chuyện tình của con trai mình – Quân (Huỳnh Anh). Những tập gần đây, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) liên tiếp có những hành động quyết liệt để chia rẽ đôi trẻ. Từ việc tìm đến phòng trọ sỉ nhục Thương, bà còn về tận quê gây áp lực, xúc phạm bà ngoại cô, khiến bà phải nhập viện cấp cứu.

Thậm chí bà còn từng thẳng thừng buông ra những lời lẽ cay nghiệt, như cứa sâu vào lòng đối phương: “Hay cô đang tính lấy tiền của nó để trả cho mẹ? Thằng Quân vẫn phải ngửa tay xin tiền tôi. Cô nghĩ khoảng cách giữa hai gia đình như thế, hai đứa có thể đi đến đâu?”. Trước sức ép dồn dập, để bảo vệ gia đình, đặc biệt là người thân, Thương buộc phải lựa chọn chia tay Quân trong đau đớn.

Những tình tiết này càng khiến khán giả thêm “tức sôi máu”. Trên mạng xã hội, các đoạn trích phim về nhân vật bà Dung đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận phẫn nộ. Nhiều người thừa nhận cảm thấy “ức chế”, “tổn thương thay nữ chính”, thậm chí có khán giả bày tỏ chỉ muốn “lao vào tranh cãi” với nhân vật bà Dung.

Tuy nhiên, chính những phản ứng dữ dội ấy lại là minh chứng rõ ràng cho khả năng diễn xuất của Quách Thu Phương. Lối diễn tự nhiên, sắc sảo, đầy chiều sâu khiến nhân vật trở nên đáng ghét, cho thấy nữ nghệ sĩ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.

Diễn xuất của Quách Thu Phương nhận được nhiều lời khen.

"Xem mà ức chế thay cho nữ chính, bà mẹ này quá độc ác!"; "Quách Thu Phương đóng vai nào cũng khiến người ta thấy ghét, diễn quá đạt", "Xem đến đoạn này chỉ muốn lao vào để bảo vệ Thương"; "Quách Thu Phương chỉ đang diễn hộ bà Dung, biết là vậy mà xem vẫn thấy tức lắm"; "Ghét bà Dung thật đấy nhưng nhìn cô Quách Thu Phương ngoài đời vẫn mê không lối thoát".... là bình luận của nhiều khán giả.

Trước phản ứng của khán giả, NSƯT Quách Thu Phương lường trước việc nhân vật bà Dung sẽ gây tranh cãivà coi sự phẫn nộ là một thành công nghề nghiệp. Trên trang cá nhân, "giai nhân màn ảnh" một thời còn khiến fan thích thú khi tung ảnh hậu trường ghi lại cảnh làm việc miệt mài. Cô đùa rằng chính những lời "mắng chửi" (gạch đá) của người xem lại là "nguyên liệu" giúp mình xây biệt thự, đồng thời khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ để mang lại một vai diễn chân thực nhất.

NSƯT Quách Thu Phương tại hậu trường phim "Bước chân vào đời".

NSƯT Quách Thu Phương sinh năm 1977, từng được mệnh danh là "biểu tượng nhan sắc" của màn ảnh phía Bắc thập niên 90. Với gương mặt đài các và đôi mắt "buồn biết nói", cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua những siêu phẩm như Của để dành, Sống mãi với Thủ đô, Hà Nội mùa đông năm 46.

Trên sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ, cô cũng là gương mặt sáng giá qua nhiều vở diễn như Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô, Kiều Loan…Từng có nhận xét rằng, trong làng kịch phía Bắc, hiếm ai sở hữu đôi mắt biểu cảm như Quách Thu Phương.

Khi đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên bất ngờ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên để lại nhiều tiếc nuối cho công chúng khi vắng bỏng khỏi cả sân khấu kịch lẫn màn ảnh nhỏ. Khoảng thời gian rời xa ánh đèn sân khấu cùng những áp lực hôn nhân đã khiến cô từng rơi vào khủng hoảng và bệnh trầm cảm nặng. Cô tìm đến yoga và vượt qua được sóng gió.

Ở tuổi 49, nữ diễn viên sở hữu sắc vóc trẻ trung, rạng rỡ.

Năm 2019, cô tái xuất ấn tượng trên sân khấu với vở Dưới cát nước và giành Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ 4. Năm 2020, Quách Thu Phương tham gia bộ phim truyền hình Đừng bắt em phải quên.

Đến năm 2021, với vai bà Xuân trong Hương vị tình thân, tên tuổi của Quách Thu Phương mới thật sự trở lại. Từ đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn trong các dự án như Đấu trí, Đừng nói khi yêu, lỡ hẹn với ngày xanh... Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Ở tuổi 49, Quách Thu Phương vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi sắc vóc trẻ trung, thon gọn. Cô sở hữu nguồn năng lượng tích cực. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các clip tập luyện, truyền cảm hứng cho phụ nữ trung niên về việc chăm sóc bản thân.