Quách Thu Phương khiến khán giả muốn “tắt tivi” vì quá đáng ghét

Trở lại màn ảnh nhỏ những năm gần đây, NSƯT Quách Thu Phương không còn gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng như trước. Thay vào đó, nữ diễn viên liên tục gây chú ý với những vai phản diện, đặc biệt là hình tượng người mẹ cay nghiệt, mưu mô trên sóng giờ vàng VTV. Hai nhân vật gần nhất - bà Dung trong “Bước chân vào đời” và bà Tuyết trong “Đồng hồ đếm ngược” - đã khiến khán giả vừa ức chế vừa thừa nhận khả năng diễn xuất sắc bén của chị.

Trong “Bước chân vào đời”, Quách Thu Phương vào vai bà Dung - một người mẹ giàu có nhưng mang tư tưởng phong kiến, nặng nề định kiến về “môn đăng hộ đối”. Ngay từ những tập đầu, bà đã thể hiện rõ sự khinh miệt với Thương (Quỳnh Kool) - cô gái có hoàn cảnh khó khăn đang yêu con trai mình.

Cao trào được đẩy lên trong tập 11 khi bà Dung trực tiếp tìm đến phòng trọ của Thương. Không giấu thái độ, bà buông những lời lẽ cay nghiệt: “Tôi không muốn có một đứa con dâu xuất thân như cô”, hay “Con trai tôi một tay tôi nuôi nấng lớn khôn, tôi không thể để nó mang gánh nặng của người khác”. Thậm chí, bà còn nghi ngờ và xúc phạm Thương khi cho rằng cô “dụ dỗ”, “tâm cơ”, cố tình lôi kéo con trai mình.

Bà Tuyết trong “Đồng hồ đếm ngược” mưu mô, toan tính và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì lợi ích cá nhân.

Ít ai biết rằng, trước khi gắn với những vai diễn “bị ghét”, Quách Thu Phương từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh phía Bắc. Sinh năm 1977, chị sở hữu gương mặt đài các, đôi mắt buồn đặc trưng và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như “Của để dành”, “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Sống mãi với Thủ đô”… Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chị bất ngờ rút lui để chăm sóc gia đình, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Quãng thời gian rời xa nghệ thuật không hề dễ dàng khi nữ diễn viên từng rơi vào trạng thái căng thẳng, trầm cảm. Sau đó, chị tìm đến yoga như một cách cân bằng cuộc sống và dần vượt qua giai đoạn khó khăn. Hơn 20 năm gắn bó với bộ môn này, yoga không chỉ giúp chị giữ vóc dáng mà còn trở thành liệu pháp tinh thần quan trọng.

Từ năm 2019, Quách Thu Phương trở lại mạnh mẽ với sân khấu và truyền hình, liên tục góp mặt trong nhiều dự án giờ vàng. Năm 2023, chị được phong tặng danh hiệu NSƯT, ghi nhận những đóng góp lâu dài cho nghệ thuật.

Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thần thái sang trọng và năng lượng tích cực. Tuy nhiên, trên màn ảnh, chị lại không ngại “làm xấu mình” để hóa thân vào những vai diễn gai góc, thậm chí bị khán giả “ghét cay ghét đắng”.

Chính nghịch lý đó - ngoài đời quyến rũ, trên phim đáng ghét - đã tạo nên sức hút đặc biệt cho Quách Thu Phương. Và với những gì đang thể hiện, có thể nói chị đang bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp: giai đoạn của những vai diễn phản diện sâu sắc, nhiều chiều và đầy ám ảnh.